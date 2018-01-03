Bir Devrin Sonu: LG, G Serisine Son Veriyor!

Ortaya çıkan bir rapora göre amiral gemisi hattında yeniliğe gidecek olan LG, yeni amiral gemisi ile birlikte G serisine son vererek yeni bir seri başlatacak.

Özellikle ülkemizde akıllı telefon denince akla ilk gelen markalardan biri LG’dir. Bununla beraber Güney Koreli şirketin son birkaç yılda piyasaya çıkardığı akıllı telefonlar, Çinli üreticilerin yanı sıra Samsung ve Apple gibi dev rakiplerinin amiral gemilerinin gölgesinde kalarak ‘iyi’ satış sayılarına ulaşamadı.

Bu kötü gidiş elbette ki LG’nin akıllı telefon piyasasından çekilmesine neden olmayacak. Fakat şirketin köklü bir değişiklik gerçekleştireceği kulislerde sıklıkla konuşulan bir konu. Ortaya çıkan bir rapora göre şirketin ilk büyük değişikliği, uzun yıllardır devam eden G serisine son vermek olacak.

LG, G serisinin ilk telefonunu 2012 yılında Optimus G adı ile piyasaya sürmüştü. Devam eden süreçte de G serisi Güney Koreli şirketin amiral gemisi modeli olmuş ve özellikle ülkemizde başarılı satış sayılarına ulaşmıştı. Rapora göre G serisinin son üyesi geçtiğimiz yıl baharda tanıtılan LG G6 olmuş olacak.

Bu da demek oluyor ki Mobil Dünya Kongresi’nde LG beklenilenin aksine yeni amiral gemisi olarak LG G7’yi değil, yeniden isimlendirilmiş yeni bir model tanıtacak. Rapora göre LG Samsung’un Galaxy S9’u ve Apple’ın iPhone X’undan daha eski bir model gibi durmaması için yeni amiral gemisine çift haneli bir isim verecek.

LG’nin G serisine son vereceğine dair resmi bir açıklama yok. Fakat şirketin amiral gemisi hattında radikal değişiklikler gerçekleştirmesi kesin gibi duruyor. Dürüst olmak gerekirse LG son yıllarda özellikle Samsung ve Apple’ın oldukça gerisinde kaldı. Fakat bunu aşmanın yolu yeniden markalandırmak mıdır? Bunun yorumu siz değerli takipçilerimize kalmış.