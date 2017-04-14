Dünyanın ilk oyun konsolu üreticisi Nintendo, nostaljik ürünlerini bir bir piyasadan kaldırmaya devam ediyor.

Nintendo, aldığı ani bir kararla zamanının en popüler konsollarında birisi olan NES Classic'in Kuzey Amerika üretimini durdurdu. IGN'ye yaptığı açıklamada Nintendo, artık mini-NES sistemleri üretmeyeceğini doğruladı.

Artık ABD başta olma üzere cihazın son dağıtım partileri gerekli yerlere ulaşacak. Dolayısıyla cihaza sahip olmak istiyorsanız ve yurt dışında bulunan tanıdıklarınız varsa, parakende mağazalarında NES Classic'leri bol bol görebileceklerini söyleyerek 'sana zahmet bana şundan bir tane çözer misin?' demeniz gerekecek. Zira bunlar satılan son konsollar olacak. Zaten bulunması oldukça zorlaşan bu konsolun son kalp atışlarını oldukça fazla sayıda satış noktasıyla görmek biraz üzücü bir durum. Ancak gelişen teknoloji zaman zaman tüketici eğilimlerini dinlemiyor.

Nintendo’nun bir temsilcisi ayrıca şunları bildiriyor: "NES Classic Edition, uzun süre devam etmesi için tasarlanan bir değildi”

30 farklı klasik NES oyununu oynatan, sevimli minyatür bir bilgisayar olan NES Classic, hafızalardaki en popüler sınırlı sayıda üretimlerin arasında yer alıyor ve yaygın olarak arz sıkıntısı çekiyordu. Hatta bu ürünü toplu şekilde satın almayı başaran kişiler eBay’de satış yaparak köşe oldular.

Bir devri daha kapatan Nintendo, bakalım yenilikçilik politikasının ilk ürünü olan Switch’leri ne kadar süreyle satışa sunacak.