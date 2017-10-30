Bir Doktor, Kendi Kanser Teşhisi İçin iPhone Kullandı!

Kanser söz konusu olduğunda uzmanlar, erken teşhisin önemini sık sık vurgularlar. Bu sefer bir uzman, kendi kanserini teşhis etti. Hem de bir iPhone ve ona uyumlu olan cep boyundaki ultrason cihazıyla.

Akıllı telefonlar gün geçtikçe hayatımızın parçası haline gelmeye devam ediyorlar. Her yeni modelde çevremizdeki nesleler ve eşyalarla etkileşimi artan cihazların, sensör kabiliyetleri inanılmaz derecede yükseldi.

Kalp damar cerrahı John Martin, uzun süredir boğazında bir rahatsızlık hissediyordu. Çalıştığı kurum olan Connecticut şirketinin Butterfly Network markası adına üretilen cep boyutunda ultrason cihazını, boğazında test etmeye karar verdi. Martin böylece, boğazında nelerin döndüğünü anlayacaktı. iPhone’lara uyumlu olarak çalışan cihaz Butterfly iQ’nun probunu, boynundan geçirdi ve kanser hücreli dokuyu tespit etmeyi başardı.

Yukarıda gördüğünüz bu cep boyutundaki cihaz, ABD piyasasında son kullanıcıya açılan ilk ultrason cihazı. Yarı iletken çip üzerine yerleştirilen çok küçük ultrasonik sensörler ve mikro boyutlarda ultrason transistörleri içeriyor. Martin, "Artık cihazın bireysel satış işlemlerine uygun olduğunu düşünüyoruz. Cebinizden çıkartıp tüm vücudunuzu tarayabilirsiniz.” açıklamasında bulundu.

Ultrason işlemleri, başta özel hastanelerde olmak üzere oldukça pahalı işlemlerdir. Butterfly iQ ise, 2000 dolarlık fiyatıyla çalıştığı süre boyunca kişiyi hastanelere yüksek miktarlar ödeme mecburiyetinden kurtarabilir. Firmanın ürünü 2018 ortalarında tam anlamıyla satışa sunması bekleniyor.

Doktor Martin, “Bunu bir ultrason cihazı olarak görmek ve bir iPhone'a bağlamak yeterlidir.. Eğer tıbbi olarak ultrason uygulamalarına ilişkin temel bilginiz varsa, hastalıklı dokuların tespitini ve gözlemini rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca yazılımları sayesinde herkes kullanabilir ve tarama sonuçlarını yorumlayabilir. Bu durum da cihazı, bir ultrason cihazından daha fazlası haline getirir.” dedi.

8 yıllık bir araştırma sürecinin ürünü olan Butterfly iQ şirketine şimdiden 100 milyon dolardan fazla para kazandırdı. Akıllı telefondan hastalık tespiti dönemi başlıyor. Sıkı durun, yakın gelecekte hastanelere gitmek zorunda kalmadan tedavileri direkt evden alacağız.