Dünya, coğrafik ve ekolojik olarak oldukça karmaşık bir yer. Hayat denilen gizemli olgunun bazen hiç beklenmedik tehlikelerle iç içe olması gayet doğal. Göründükleri kadar masum olmayan bitkiler de var.

Çoğumuz “En tehlikeli organizma nedir?” sorusunu düşününce ilk etapta bitkileri aklımızdan bile geçirmeyiz. Ancak bu konuda Reddit'te oldukça çekişmeli bir muhabbet döndü ve merakımızı bir nebze de olsa giderdi. Platforma "Reddit'in botanikçileri, dünyanın en korkunç bitkileri hangileridir?" sorusu soruldu ve fikri olanlar başladılar anlatmaya.

Burada zehirli sarmaşıklardan ya da etobur bitkilerden bahsetmeyeceğiz. Bu bitkilerden bazıları sizi gerçekten öldürebilir. Gelin nasıl olduğunu hep birlikte öğrenelim:

5. Kurtboğan (Aconitum napellus):

Çok güzel ve zararsız görünüyor, öyle değil mi? Ancak kurtboğan çiçeğinin her yanı zehirlidir. Antik çağlardaki insanlar onları ok uçlarında kurtları öldürmek için kullanırlardı. Adı da zaten her şeyi açıklamıyor mu?

BBC'ye 2014 yılında ABD’deki bir çiftçi bu bitkiden yedi ve hayatını kaybetti. En hafif etkileri arasında ishal, kusma ve baş dönmesi yer alıyor.

4. Dev Tavşancılotu (Heracleum mantegazzianum):

Dev bitki insan derisinde döküntülere, kabarcıklara, kalıcı yara izlerine ve hatta göze bulaştığında körlüğe neden olabilir. 10 metreye kadar uzayabilen bitki, toksik seviyesi nedeniyle en zararlı otlar listeleniyor.

3. Kukla Gözü (Actaea pachypoda):

Bu bitkinin meyveleri, ürpertici göz bebeklerine benziyor. Hatta ABD’de ve birkaç ülkede adı “bebeğin gözleri” olarak geçiyor. Ortak isimlerinden biri de "Bebeğin Gözleri" dir. Birçok hayvanın bu bitkiden kaçındığı söyleniyor.

Uzun Lohusa Otu (Aristolochia clematitis):

Lohusa otu böbrek yetmezliğine neden olmasına rağmen, alternatif tıpta yaygın olarak kullanılır. ABD Gıda ve İlaç İdaresi, tüketicileri bu yan etkisi nedeniyle söz konusu alternatif ilaçları bırakmaları konusunda uyarıyor. Bitkinin köklerindeki asit toksik olduğu için, insan bünyesine son derece zararlı.

Manşınel - Sahil Elması (Hippomane mancinella):

Bu bitki iki Amerika kıtasında da yetişiyor ve başka coğrafyalarda gözükmüyor. İspanyolca'da "ölüm ağacı" olarak da biliniyor, çünkü küçük elmalarını yerseniz yaşamak için pek şansınız kalmıyor. Meyvenin özü ise ağrılı kabarcıklara ve geçici körüğe neden oluyor. Temel anlamda tüm bölümleri insan bünyesine zararlı olduğu için en tehlikeli bitkilerin başında geliyor.