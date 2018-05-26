Bildiğiniz üzere uygulama marketleri her gün yeni bir oyun ve uygulama ile tanışıyor. Ancak bu durum bizim için heyecan veriyor olsa da, çoğu zaman yeniyi görünce eskileri unutuyoruz. Hal böyle olunca da, bu gün sizlerle bir dönem popüler olan ancak şimdi yüzüne dahi bakmadığımız birkaç oyun ve uygulamayı inceleyeceğiz.

Çoğumuz farklı uygulamaları seviyor ve adını duyduğumuz anda cihazımıza indirerek denemek istiyoruz. Bu ihtiyaç ve süre gelen teknolojik gelişmeler de geliştiricileri, oyun ve uygulamalar yapmaya itiyor. Ancak gelin görün ki çıktıkları anda tüm dünyada popüler olan bu uygulamalar bir süre sonra akıllara bile gelmiyor. Gelin gördüğünüz anda “vay be ne kullanırdık/oynardık” diyeceğiniz içeriklere birlikte göz atalım.

1. Fruit Ninja

İtiraf edelim ki bir dönem hepimiz deli gibi meyve kesmeye başlamıştık. Otobüste, restoranda yemek beklerken veya arkadaşlarımız ile otururken yarıştığımız bu oyun, hepimizin aklına kazındı. Özellikle kestiğiniz karpuzların veya çeşitli modların olduğu uygulamada, artı puan kazandığınız bölümler eminim ki sizi sizden alıyordu.

2. Vine

Twitter’ın sahibi olduğu Vine’da bir dönem video ile kafayı bozan insanların türemesine neden olmuştu. Sınırlı süre içerisinde derdini çalışmaya insanların kullandığı bu video paylaşım uygulaması, açık söylemek gerekirse zaman zaman bizleri çok da eğlendirdi. Ancak şimdilerde uygulamaya hala sadık kişiler olmuş olsa da, birçok kişi tarafından unutulmaya yüz tuttu.

3. Retrica

Yüzümüzün, gözümüzün özellikle de burnumuzun çeşitli efektler nedeniyle belli olmadığı bu kamera uygulaması, unutulmakla yararımıza mı yoksa zararımıza mı oldu tartışılır ancak yerini net fotoğraflara bırakması bence en uygun olanıydı. Her şeye rağmen gönüllerimizde taht kuran bu kamera uygulaması, böylece hayatımızdan da emekliye ayrıldı. Retrica’nın hala kullananları mevcut olmuş olsa da, eskisi kadar popüler kullanılmadığı kesin.

4. InstaMessage

Son yılların en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Instagram, bir dönem alttan alta çöpçatanlığa da el atmıştı. Yakınınızda olan kişiler ile konuşabildiğiniz uygulamada, Instagram resimleriniz görünebiliyor ve belki de daha fazla takipçiye sahip olabiliyordunuz. Ancak adı Instagram’ı andırsa da illa ki Instagram ile bağlanmanızın gerekmediği InstaMessage, diğer sosyal hesaplarınızı da kabul ediyordu. Bir dönem çok canlar yakan bu uygulamanın, şimdilerde çok fazla hatırlanmadığını söylesek sanıyorum ki yanlış olmaz.

5. Foursquare

Daha sonra yerini Swarm’a bırakmış olsa da, Foursquare uygulamasında tuvaletten tutun da arabada yer bildirimi yapanlara kadar birçok türde arkadaşlarımızı gördük ve adeta gözlerimiz kanadı. Sadece yer bildirimi yapmak için dışarıya çıkan arkadaşlarımızın, önünden geçtiği her mekanda “Check-in” yapması sonucu, uygulama yavaş yavaş eskide kalmaya başladı. Bu noktada her şeyin bir ömrü olduğu gibi Foursqure’nin de ömrünün sonlarına yaklaştık diyebiliriz.

6. Angry Birds

Ah o kuşlar yok mu o kuşlar, hangimiz onları uçururken sinir krizi geçirmedik ki? Diğer oyun ve uygulamalarda olduğu gibi Angry Birds’de bir dönem hepimizin eğlendiği ve birbirine “hangi bölümdesin” diye sorduğu oyunlardan bir tanesiydi. Sonraları farklı güncelleme ve versiyonlar almış olsa da, oyun ilki kadar rağbet görmedi ve şimdi yerini çok daha gelişmiş oyunlara bıraktı.

7. WeChat

Facebook, Twitter ve Fousquare gibi anlık paylaşımlar yapabileceğiniz bu uygulama, bir yandan da WhatsApp platformunu andırıyordu. Biraz “her şeyden ortaya” mantığında olan uygulama, bir dönem çoğumuzun merakını kazanmış ve cihazlarımıza indirmemize neden olmuştu. Ancak WhatsApp’ın fendine yenilen WeChatt’de çoğumuz için tarihin tozlu sayfalarına kaldırıldı.

8. Flappy Bird

Çıktığı andan itibaren ülkemizde büyük yankı uyandıran bu oyun sonrası, sinir krizi geçiren insanların haberleri de gelmeye başladı. Muhtemelen hepinizin bir defa olsun oynadığı oyunda, aslına bakarsanız oldukça basit grafik ve mantık hakimdi. Fakat her şeyden olduğu gibi bu oyundan da ülkece sıkıldık ve deyim yerindeyse “sıradaki” diyerek yenilerine yol açtık.

Bu uygulama ve oyunları tabii ki artırabiliriz. Öte yandan hala uygulama marketlerinden indirilebilen bu içerikleri şu anda da kullanan ve oynayanların da olduğunu belirtmekte fayda var.