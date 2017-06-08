Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinden Apple'ın bir dönem ürettiği ayakkabı, eBay üzerinden açık arttırmayla satışa sunulacak.

iPhone, iPad ve Mac gibi onlarca teknolojik cihazıyla günümüzde teknoloji dünyasını hükmeden önemli şirketlerden biri olan Apple, pek fazla bilinmese de bir dönemler tekstil ürünleriyle de ilgileniyordu. Özellikle 1980'li yılların sonlarına doğru bilgisayarlarıyla hızlı bir marka algısı yaratan Apple tekstil ürünlerinin de satışını gerçekleştirerek Apple fanatikleriyle her alanda birlikte olmak istemişti.

Apple bu dönemlerde özellikle tişört ve pantolon gibi kıyafetlerinin yanı sıra ayakkabı da üretiyordu. Ancak ne yazık ki Apple, tekstil işinde pek fazla tutunamayınca ürettiği kıyafetleri Apple çalışanlarında dağıttı. İşte o dönemde Apple çalışanlarına dağıtılan tekstil ürünlerinden biri olan Apple marka ayakkabı, günümüzde satışa çıkıyor.

Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden eBay üzerinden açık arttırma şirketi Heritage Auctions tarafından başlatılacak açık arttırma ile satışa sunulacak olan Apple marka ayakkabı, 11 Haziran 2017 tarihinde eBay'de listelenecek. Açık arttırmanın fiyatı 15 bin dolardan başlayacak ve açık arttırmanın galibi gelen kişi, ender bulunan Apple marka ayakkabıların sahibi olacak.

Bu Apple ile ilgili gördüğümüz ilk açık arttırma değil. Henüz geçtiğimiz yıl yine bir açık arttırma şirketi, Apple'ın kurucu ismi Steve Jobs'a ait bir deri ceketi açık arttırma ile 22 bin 400 dolardan satmayı başarmıştı. Bakalım bu Apple marka ayakkabıların sahibi, ayakkabılar için toplamda ne kadar ödeyecek?

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Bu arada konu hazır Apple'dan açılmışken, Apple'ın iOS işletim sistemi için hazırladığı sürümü iOS 11'in geliştirici versiyonunu sizler için denedik. iOS 11'i incelediğimiz videomuzu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: