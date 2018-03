Bir dönem ülkemizde de faaliyet gösteren ABD'li teknoloji perakende satış şirketi Best Buy 250, mağazasını kapatacağını duyurdu. Şirket kapatma işleminin 31 Mayıs'a kadar gerçekleşeceğini açıkladı.

Bir dönem ülkemizde de mağazaları bulunan ancak 2011 yılında Teknosa tarafından mağazaları satın alınan ABD'li teknoloji devi Best Buy gelirlerinin %1'inden biraz fazlasını oluşturan 250 mağazayı kapatma kararı aldı. Best Buy ülkemize 2009 yılında İzmir'de açtığı 4 bin 200 metrekarelik mağaza ile giriş yapmış, ilerleyen süreçte Ankara'da da oldukça büyük bir mağazada satışlarını gerçekleştirmişti. Best Buy tarafından yapılan açıklamada kapanma işleminden mobil, büyük ve online mağazalar etkilenmeyecek.

Yaklaşık 20 yıldır cep telefonu satış mağazalarıyla teknoloji piyasasına adım adan şirket çeşitli büyüklüklerde işletmeler açıyor. Şirket CEO'su Hubert Joly tarafından kapatma işlemine ilişkin olarak yapılan açıklamada bağımsız mobil mağazaların büyük mağazalardan daha fazla maliyeti olduğunu belirtti. Bununla birlikte Best Buy mobil mağazalarının yaklaşık yüzde 85'i büyük mağazaların 5 kilometre kadar yakınında bulunuyor.

Şirketin sadece ABD'deki mağazalarını kapsayan kapatma kararından sonra işsiz kalacak olan çalışanların diğer mağazalarda istihdam edileceği de belirtildi. Ancak bu çalışanların kaçının yeniden işe alınacağıyla ilgili bir sayı açıklanmadı. 31 Mayıs'tan sonra işlerine son verilen ve yeni bir mağazada çalışmak istemeyen çalışanların kıdem tazminatlarını alabileceği ve şirketin başka bir iş bulmalarında onlara yardımcı olacağı da söylendi.

Öte yandan iletişim araçlarının gelişmesi insanların alışkanlıklarını da değiştiriyor. Bu alışkanlık değişimleri bireylerin alışveriş pratiklerine de etki yapıyor. Bu bağlamda Best Buy sektörel değişikliklerden ilk defa etkilenmedi. Dev teknoloji tedarikçisi geçtiğimiz ay dijital müzik gelirinin büyümesinden dolayı mağazalarında CD satışını durduracağını açıklamıştı.