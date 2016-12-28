Bir Döneme Damgasını Vurup Şimdi Unutulan Efsane Web Siteleri

Geçmiş yıllarda popülerliğin tavan yaptığı, ancak günümüzde antika gibi unutulan efsanevi sitelere göz atıyoruz.

Yıllardan bu yana deli gibi kullanım oranı artan internet, hayatımızın değişmez ve en önemli unsuru haline geldi. Son dönemlerde iyice sıklaşan kesintilerde dahi ne yapacağımızı şaşırdığımız bu önemli bağlantı, ülkemizdeki ilk yıllarında emeklerden birçok efsane siteye ev sahipliği yapıyordu. Bir dönemin Facebook, Twitter, Instagram vb sitelerden bile ünlüsü olan bu sitelere Ekşi Sözlük bahsetmişken, gelin hep beraber bizde bir göz atalım;

1- e-Kolay.net

Zamanın internet şirketi olan e-Kolay, çevirmeli ağ bağlantısı ile internette süründüğümüz yıllarda bol bol reklamları ile aklımızda yer edinmişti.

2- itiraf.com

Türkiye’nin arka bahçesi diyebileceğimiz bir hale bürünen itiraf.com, ülkede olan tüm ilginç ve garip olayları tek bir yerde toplaması ile ünlüydü. Günümüzün sözlüklerinin atası olarak kabul edebileceğimiz bir yapıda olan İtiraf, adı üstünde bir hayat okulu görevini üstlenmekteydi.

3- grafi2000.com

Şahsen benim her yılbaşı döneminde mutlaka aklıma gelip YouTube üzerinden dinlediğim Noel Dayı tiplemesi başta olmak üzere Berk Tokay tarafından yaratılan birçok flash animasyonun merkezi olan siteydi. Daha sonra Kanal D’de Grafi 2000 Komedi, daha sonra Koca Kafalar olarak devam ediyorken son demleri ise Fırıldak Ailesi olarak gösterilebilir. Ancak o eski tadını şimdikiler maalesef veremiyor.

4- ikissyou.org (İnternet Mahir)

Günümüzde internet fenomeni denilince kim aklınıza geliyorsa hepsini unutun. Çünkü bu işin atası “İnternet Mahir” olarak bildiğimiz Mahir Çağrı. ikissyou.org sitesiyle kırık bir ingilizce ile hazırladığı kişisel sitesiyle tüm dünyanın gündemine oturmuş ve o dönemin en popüler sitelerinden biri haline gelmişti.

Yahoo’nun internet tarihinin en önemli 100 olayı sitesinde, Forbes’ın dünyanın en tanınan 100 kişisi listesinde ve C-net’in dünyanın en kötü 25 sitesi gibi listelerde yer alan İnternet Mahir, belki de Türkiye’nin ilk kişisel blogu ile dünya gündemine oturmuştu.

5- ixir.com

Yine internetin çevirmeli ağ olduğu dönemlerin internete giriş hattı diyebileceğimiz bir yapıya sahip olan Ixir, satın aldığımız kartlar ile internet paketleri sunmaktaydı. AKK’nin olmadığı bir dönem olan bu yıllarda zaten bir siteye girmek için bile bir süre beklemeniz gerekecekti.

6- MySpace

Sosyal medyanın yegane ilk temsilcisi olabilecek olan MySpace, müzik gruplarına ve birçok şarkıcıya kendini tanıtma fırsatı yakalatmıştı. Tam bir müzik keşfetme merkezi haline gelen MySpace, gerçekten efsane bir site olarak akıllarımıza kalacak.. Şimdiki hali pek de hoş değil, tabii eski halini bilenler için geçerli.

7- hi5

Zamanında özellikle 85-95 doğumluların yoğun olarak takıldığı bir arkadaşlık sitesi olan Hi5, özellikle Türk akını sonrası erkek egemen bir site haline gelmişti.

8- Yonja

İnternet arkadaşlığı düşüncesinin Türkiye’de yayan site olan Yonja, özellikle 80’li yıllarda doğan kesimin üye olmayanlarının ıslak odunla dövüldüğü bir yer haline geldi. Sonradan elin Facebook’u, Twitter’ı kitleyi aldı kendine çekti.

9- Ogame

Günümüzde CS:GO, Minecraft kadar ünlü olan eski bir web oyunu olan Ogame, Türk strateji oyunu dünyasının atalarından biri olarak kabul edilir.

10- Hocam.com

Hala günümüzde devam ediyor olsa da eski şaşası kalmayan Hocam, sadece üniversite gençlerine açık olan bir arkadaşlık sitesiydi. Özellikle üyelik onay süreci olması sebebiyle Hocam’a kayıtlı olan kişilerin ayrı bir şekli, havası olurdu.



Peki, sizlerin listede olmayan ve hatırladığınız başka hangi siteler var?