Bir Dönemin Efsane Dizisi “The IT Crowd” Geri Dönüyor!

Yayınlandığı dönemde, bilgisayar tutkunları tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen komedi dizisi The IT Crowd, bu sefer Amerika’ya özel olarak uyarlanıyor.

Birazcık bilgisayar sektörünün içerisindeyseniz ve yabancı dizileri seviyorsanız, The IT Crowd dizisi sizin hayatınızda da özel bir yer edinmiştir. Bugün bu diziyi sevenler için çok güzel bir haber veriyoruz. Orijinal serinin yaratıcısı Graham Linehan, BT departmanında yaşanan olayların işleneceği dizinin yeniden tasarlanıp yayınlanacağını duyurdu. Universal Television tarafından yapılacak yeni dizinin Patrick Daly ve Jon Rolph tarafından hazırlanması bekleniyor.

Orijinal seride Chris O’Dowd, Richard Ayoade, Katherine Parkinson ve Matt Berry gibi oyuncular rol alıyordu. Bir İngiliz komedisi olan The IT Crowd, eskiden Channel 4 isimli kanalda yayınlanıyordu. Dizinin yeni versiyonu ise Amerikan kanalı NBC üzerinde olacak.

Orijinal diziyi izlemeyen dostlarımın kesinlikle izlemesini öneriyorum. Zaten sitcom tarzında ilerleyen dizi, IT, yani bir nevi bilgisayar teknik servis elemanlarının başından geçen olayları anlatıyor. Diziden edinebileceğiniz en büyük yetenek, bilgisayarınız bozulduğunda kapatıp açmayı denemeniz olabilir.

Yeniden uyarlanan The IT Crowd’un nasıl ve ne zaman karşımıza çıkacağını ilerleyen günlerde öğreneceğiz. Peki, siz bu habere sevindiniz mi? Eğer daha önce The IT Crowd’u izlediyseniz, diziyi nasıl hatırlıyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.