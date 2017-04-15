Bir Dönemin Efsane SUV'u Lada Niva, 40 Yıl Sonra Yenilendi!

İlk olarak 1977 yılında asfalta çıkan Lada efsanesi Niva, 40 yıl sonra aynı tasarımına rağmen baştan sona yenilenmiş yapısıyla karşımızda.

Sovyet Rusya döneminde kurulan, dünya genelinde sağlam ve SUV araçlarıyla tanınan bir dönemin efsanesi LADA, 1977 yılında LADA Niva modeliyle başta balkan ülkeleri olmak üzere dünyada adını duyurmayı başarmış ve SUV kategorisinin en güçlü araçlarından biri olarak karşımıza çıkmıştı. Şimdi ise LADA Niva, 40. yılına özel yeni versiyonuyla karşımızda.

LADA Niva'nın 40. yılına özel olarak çıkarılan yeni modeli askeri kamuflaj seçeneğiyle satın alınabiliyor. Yenilenen araçta 83 beygirlik 1.7 litrelik benzinli bir motora yer veriliyor. Üstelik ilk olarak 1977 yılında satışa sunulan araç, 40. yılına özel olduğu için LADA tarafından sınırlı sayıda sadece 1977 adet üretilmiş.

40 yıl sonra yenilenen haliyle karşımızda olan 4x4 LADA Niva satışa sunulmuş durumda. Aracı satın alanlar ise yeni LADA Niva'larını Haziran ayında teslim alabilecek.