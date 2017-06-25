Son günlerde piyasada yaşanan değişikliklerle BlackBerry'nin hisseleri %12 geriledi.

Bir dönem fiziksel klavyeli telefonlarıyla uzunca bir süre sektörün en önemli telefon üreticilerinden olan BlackBerry, son günlerde Android telefonlarıyla tekrar telefon pazarında tutunmaya çalışsa da bir türlü istediği başarıyı yakalayamıyor. Özellikle BlackBerry Priv modeliyle bekleneni veremeyen BlackBerry her geçen gün değer kaybediyor.

Son açıklanan bilgilere göre BlackBerry, hisselerinde %12 daha düşüş yaşayarak toplamda %43'e yakın değer kaybetti. Bu yıl 260 milyon dolar gelir seviyesine yaklaşması beklenen BlackBerry analistlerinin tahminlerinin de altına düşerek 244 milyon gelir seviyesine ulaştı.Ayrıca BlackBerry'nin sadece akıllı telefon sektöründeki kârı ise %76'lık düşüşle 37 milyon dolar oldu.

BlackBerry'nin bu düşüşüyle birlikte artık akıllı telefon sektöründen ufak adımlarla uzaklaşması ve kâr elde edebileceği farklı sektörlere yönelmesi bekleniyor.