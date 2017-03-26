Oyun Sektörünün En Büyük Efsanelerinden Nintendo, E3 Fuarı İçin Hazırlanıyor!

Oyun sektörünün efsanesi Nintendo, E3 2017 için önemli planları olduğunu açıkladı.

Sadece oyun sektöründen önemli şirketlerin ve basın mensuplarının katılabildiği dünyanın en büyük oyun etkinliklerinden biri olan E3, bu yıl tarihinde ilk kez halka açık olarak düzenlenecek. Basın ve B2B günleri dışında fuarın kapıları halka açılacak.

Hal böyle oyunca oyun sektörünün önemli isimleri de halka açık ilk E3 fuarına damga vurmak istiyor. Bu şirketlerden biri olan Nintendo, E3 2017 için önemli planlar yaptığını duyurdu. Nintendo oyun sektörünün ilk devlerinden biri olmasına rağmen uzun süre başarısızlıklarıyla konuşulmuş ve geçtiğimiz aylarda çıkardığı konsolu Nintendo Switch ile tekrar sektörde kendisine bir yer edinmeyi başarmıştı. Şimdi ise Nintendo, bu başarılarını sürdürmek ve tekrar eski yıllardaki şirket olmanın hedefinde.

Bu nedenle de E3 2017'de kendini en iyi şekilde ifade edeceğini düşünen şirket, bu fuarın Nintendo'nun hikayesini anlatmak için çok doğru bir yer olduğunu söylüyor. Nintendo'nun fuarda Switch ve 3Ds konsolları için çıkacak yeni oyunlarını duyuracağı düşünülüyor.