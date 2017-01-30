Çıkışıyla birlikte tüm dünyayı kasup kavuran, en iyi jetonlu oyun olarak rekorlar kitabına giren Pac-Man'in ve sevilen Tekken serisinin babası Masaya Nakamura yaşamını yitirdi.

Atari salonlarında elimizdeki tek jetonu harcağımız, üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala birçok platform oyununda mantığı kullanılan 1980'li yılların efsanesi Pac-Man oyununu çıkaran ardından 1994'te duyurulan Tekken ile oyun piyasasına damga vuran Numco şirketinin kurucusu Masaya Nakamura hayatını kaybetti.

Nakamura'nın şirketi Bandai Namco, jetonla çalışan atarilerin olduğu dönemde Guiness Rekorlar Kitabı'na "en başarılı jetonlu oyun" olarak Pac-Man ile girmeyi başarmıştı. Şirket ayrıca diğer çıkardığı oyunlarla da 1990'lı yıllarda adından en fazla söz ettiren oyun şirketlerinden biriydi.

Japonya'da doğup büyüyen ve tüm çalışmalarını Japonya'da yürüten Masaya Nakamura, 91 yaşındaydı. Nakamura'nın ölüm nedeni ise ailesi tarafından gizleniyor.