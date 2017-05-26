Lenovo'nun sahibi olduğu Motorola, bir dönem adından sıkça söz ettirdiği günleirne geri dönmek için çalışıyor.

Bir dönemin en sevilen telefon üreticilerinden biri olan Motorola ne yazık ki akıllı telefon trenini kaçırmasıyla birlikte pazardaki üstünlüğünü de kaybetmişti. Ardından Google tarafından satın alındıktan sonra şirket tekrar telefon pazarında canlanmaya başlamış ve son Nexus ailesinin üreticisi olmuştu. Google'ın Nexus projesini bitirmesiyle birlikte Motorola, Lenovo tarafından satın alınmıştı.

Özellikle yeni yeni akıllı telefon tarafında faaliyet göstermeye başlayan Lenovo, Motorola'nın bu alanıdaki tecrübelerinden yararlanmıştı ancak Lenovo için Motorola her ne kadar başarılı bir şirket olsa da Motorola adı geri planda kalıyordu. Bir süredir Lenovo, Motorola markasına akıllı telefonlarında yer verse de hala Lenovo ile Motorola telefon tarafında paralel ilerliyordu.

Son dönemlerde Moto G5 ailesiyle akıllı telefon tarafında boy gösteren Motorola, söylenenlere göre hala Lenovo'nun çatısı altında bir şirket olmasına rağmen Lenovo'dan bağımsız olarak hareket edecek. Şirket hem amiral gemisi hem de giriş ve orta seviye tarafında akıllı telefonlarıyla boy gösterirken Lenovo hala akıllı telefon tarafında bilindik bir marka olmak için çabalayacak tabii tüm bunlar devam ederken Motorola'nın marka algısından prim yapabilmek adına bir süre için kendi markasından vazgeçecek.

Açıkçası Lenovo tam anlamıyla kendini geri planda tutar mı bilemiyoruz ama paylaşılan son bilgilere göre Motorola'nın tekrar eski günlerine dönmek için çalışacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.