Bir Drone, Çarptığı Uçağın Burun Kısmına Ciddi Zarar Verdi!

Mozambik'e iniş yapmak üzere olan Boeing marka uçağın personeli, bir Drone'un uçağa çarpmasıyla büyük şaşkınlık yaşadı.

Drone'lar her ne kadar eğlenceli cihazlar olsa da, zaman zaman ciddi korkulara neden olabiliyor. 80 yolcusu ve 6 uçuş personeli olan uçak, yerel bir uçuşta Mozambik'in Tete Havaalanı'na inmeye hazırlanıyordu. Bu sırada pilotlar, uçak gövdesinde bir darbe hissetti ve bu darbenin bir kuş çarpmasından kaynaklandığı düşünüldüğü için inişe devam edildi.

LAM Havayolları'na bağlı uçak iniş yaptıktan sonra işin aslı anlaşıldı. Uçağın burun bölgesinde, bir kuştan kaynaklamayacak kadar büyük bir hasar vardı. Yapılan araştırmalar, fiziksel hasarın bir Drone'dan kaynaklandığını ortaya koydu.

LAM Havayolları, gelişmeleri doğruladı. LAM sözcüsü, "Boeing 737-700 uçağımızın dış gövdesinde hasar oluştu. Yolculuk sırasında kimse yaralanmadı. Uçak tamir edilene kadar, seferlerimizde yedeğini kullanacağınız." ifadelerini kullandı.

Drone'un kime ait olduğu veya havaalanı sınırlarına nasıl sızdığı ise henüz açığa çıkarılamadı. Araştırmalar büyük titizlikle devam ediyor.

Bu Drone ve uçakların arasındaki ilk çarpışma değil. 2016 yılının Nisan ayında, British Airways'e bağlı bir uçağa da Drone çarpmış ve panik yaratmıştı.