Uzay araçları ve roket üreticisi olan SpaceX, Kennedy Uzay Merkezi Kalkış Kompleksi 39’dan Falcon 9 roketini fırlattı.

Neil Armstrong ve arkadaşlarını 1969 yılında Ay’a taşıyan Saturn V roketinin de fırlatıldığı Kennedy Uzay Merkezi Kalkış Kompleksi 3 üzerinden SpaceX’in roketi Falcon 9’un kalkışı dün akşam itibarıyla gerçekleştirildi. Bir gün önce fırlatılmasına saniyeler kala bir arıza nedeniyle kalkışı iptal edilen Falcon 9, dün akşam sorunsuz bir şekilde fırlatıldı.

Kargo görevi görecek olan roket, Dragon isimli uzay aracını taşıdı. Araç, Uluslararası Uzay İstasyonu’na araştırma ekipmanları ve ikmal maddesi gibi ağırlıkları 2,5 tonu bulan malzemeler götürdü. Falcon 9, daha önce de Uluslararası Uzay İstasyonu’na malzemelerini bırakmış, geçtiğimiz yıl nisan ayında okyanus üzerinde kurulan platforma başarılı bir şekilde inmişti.

SpaceX, 2014 yılında Kalkış Kompleksi 39’u 20 yıllığına kiralamıştı. Şirket, önümüzdeki yıl aynı kompleksten uzaya astronot göndermeyi hedefliyor.

Bir drone’un kaydettiği görüntüler eşliğinde Falcon 9’un yüzeye iniş anını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

Bu da roketin kalkış anı: