İnternetin popülerleşmesiyle patlak veren düz Dünya akımı, sosyal medya aracılığıyla dünya çapında milyonlarca insana ulaştı. Hatta bu konuda aktif bir dernekleri var bile var, binlerce kişiyle konferans düzenliyorlar. Akıllardan çıkmayan o malum soruya ise düz Dünya taraftarlarından birisi yanıt veriyor.

Elon Musk, aylar önce “Düz Dünya varsa, Düz Mars neden yok?” sorusuyla, yaşadığımız gezegenin düz olduğunu savunan ve yuvarlak olduğuna ilişkin bütün gerçekleri çürütmeye çalışan fikir yoksunu topluluğu adeta “dumur” etmişti. Çünkü verilen cevapların teknik açıdan herhangi bir anlamı da yoktu. Ancak düz Dünyacıla, sosyal medyada her ne kadar eğlence aracı olsalar da Orta Çağ zihniyetleriyle insanoğlunun ne kadar basit olduğu gerçeğini de yüzümüze yüzümüze vuruyorlar.

Kocaman dünya. Herkes akıllı değil ki, ne yaparsın?

Ortaya sunulan argümanların ne kadar sorunlu olduğunu tartışmak için “Bakın işte yuvarlak, aha uzaydan fotoğraf” geyiğine hiç girmeyeceğim. Bu hem vakit hem de birkaç kalori enerji kaybı demek. Ancak size düz Dünyacıların nelere neden olduklarını, neden böyle fikirlerin bir anda patlak verip popülerleştiğini günler boyu anlatabilirim.

Kendilerine en çok sorulan “Madem düz, kenarından niye düşen falan yok?” sorusuna bir türlü yanıt vermeyen bu sapkın topluluk, yaşadıkları mitolojik dünyadaki “Bu yıl Dünya’nın kenarından 3 milyon insan düştü!” ya da “Yer kalmadı, az gelişmiş ülkelerin Dünya’dan itilmesi planlanıyor!” gibi haberler görmediklerine eminiz.

Son zamanlarda bu akımın önemli simalarından birisi haline gelen bir düz Dünya taraftarı Connor Murphy, o malum soruya yanıt verdi. Kendisi, yanıtı verirken mantık aniden Dünya’nın yuvarlak olduğu sonucuna ulaştı (Şaka şaka, yok öyle bir kıvılcım. Yok öyle bir foton). Neyse devam…

Murphy, düz Dünya’nın aslında bir kenarı olduğuna ilişkin anlaşılmanın hatalı olduğunu ve aslında hiçbir kenarı olmadığını belirtiyor. Zaten biz de aynı şeyi söylüyoruz, ancak kendisi Dünya’ya bir ova mantığıyla yaklaşıp, hala düzlük ve dutluk konusunda ısrarlarını sürdürüyor. Belki Dünya insanlar yokken bir dutluktu, fakat o zaman da yuvarlaktı sonuçta.

"Gördüğümüz şey kapalı bir sistem. Orada su var, orada sema (gök kubbe) var. Onun üzerinde ve altında da su var. Anti yer çekimi ile ilişkili bir şey yok bu nedenle düşemeyiz.”

Röportajda Murphy, NASA'yı daha fazla para kazanmak için Dünya'nın düz bir şekilde kapatılmasıyla da suçladı. Murphy "Temelde, dünyanın Antarktika ile çevrelendiğini hayal ederseniz, sonuca ulaşırsınız. Birçok uzman kenarda bir buz duvarının olduğunu söylüyor. Bu duvar dev bir engel ve yükselen bir uçurum gibi” diyor.

Bir dakika. Yani düşmememizin sebebi büyük ve uzun buzdan duvarlar mı? Orada ejderhalar da varsa, John Snow aslında kim?