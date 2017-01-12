Bir E-Spor Takımı da Karşıyaka'dan Geliyor!

Giderek kızışan e-spor arenasına Karşıyaka da dahil oluyor.

Giderek popülerliği artan e-spor arenasına bir köklü spor kulübümüz daha giriş yapıyor. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe derken e-spor arenası da giderek rekabetin arttığı kızışan bir ortam halini almaya başladı.

Bu arenaya son dahil olan kulüp ise, hem ülkemizin hem de İzmir'in en köklü spor kulüplerinden olan Karşıyaka.

Resmi Facebook hesabından bir açıklama yayınlayan Karşıyaka, hali hazırda faaliyet sürdürdüğü sekiz farklı spor branşına bir yenisinin daha ekleneceğini duyurdu. E-spor arenasında boy gösterecek olan Karşıyaka'nın hangi oyunlar için takım kuracağını ise henüz bilemiyoruz.

Kulübün Facebook hesabında yapılan duyuru şu şekilde: