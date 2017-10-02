Telefonunuzdaki Tüm Sosyal Medya Uygulamalarını Silin!

Sosyal Ağlar gerçekten de bağımlılık yapan bir medya mecrası. Peki ya kurtulmanın yolu ne? Sosyal medya uygulamalarını telefonunuzdan silmek. Ancak kullanmaya devam etmek!

Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal ağlar artık hayatımıza, neredeyse değişmez bir parça olarak dahil olmuş durumda. Bir anlamda mobil teknolojilere bağlı uygulamalarıyla da birlikte, neredeyse kötü alışkanlık haline gelen bu sosyal ağlar, farkına varmadan günümüzün büyük bir kısmını geçirmemize sebep oluyor. Tabii ki bunları kullanmamak günümüzde bir çözüm olmayabiliyor, ancak yine de bunu bağımlılık haline gelmemesi için uygulayabileceğiniz çözümler var.

Her ne kadar Instagram, aslında mobil cihazlar için tasarlanmış bir sosyal ağ olsa da, Facebook ve Twitter hayatlarına masaüstü bilgisayarlarda başladı. Yine de zaman geçtikçe ve mobil teknolojilerin gelişmesiyle ve yaygınlaşmasıyla birlikte, bu sosyal ağların da mobil kullanım oranları inanılmaz bir şekilde arttı. Son verilere göre Facebook kullanıcılarının %54'ü, Twitter kullanıcılarının ise %45'i sosyal ağı mobil uygulamalar üzerinden kullanıyor. Instagram için elimizde şimdilik bir rakam yok ancak, zaten Instagram'a 2 sene öncesine kadar masaüstü veya dizüstü bilgisayarlar üzerinden ulaşmanıza imkan yoktu.

Peki, günlük hayatımızda adeta bağımlılık haline gelen ve arkadaşlarımızla bir yere oturduğumuzda birbirimizle konuşmak yerine üzerinde vakit geçirmeyi tercih ettiğimiz sosyal ağların bağımlılığından nasıl kurtulabiliriz? Wired'ın editörü Elizabeth Stinson'a göre bu sosyal ağları sadece masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarımızda kullanmayı tercih ederek, bir nebze olsun bunu bağımlılık halinden, sadece sosyalleşme aracına çevirebiliriz.

Bunun en önemli sebebinin, Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal ağların günümüzde mobil teknolojilere göre optimize edilmesi. Özellikle de ana sayfası ve keşfet sayfalarının sonsuza kadar aşağıya kaydırılabilir olması, Facebook'ta olan, paylaşımları eskiden yeniye sıralama gibi özellikler, bir anlamda bize kolaylık anlamına gelse de, o sosyal ağlarda daha uzun vakit geçirebilmemize manipüle eden etmenler.

Ayrıca masaüstü versiyonlarına göre daha zengin bir görselliğe ve zengin özellikler sunan arayüze sahip bu uygulamalar gün içerisinde resmen vaktimizi sömürmeye odaklı geliştirilmiş etmenler. Wired'ın editörü Stinson tüm bunlardan kurtulmak adına 1 ay boyunca bu sosyal ağlara mobil cihazından çıkış yapıp, sadece masaüstünden kullanarak bağımlılığını azaltmaya çalıştığını söylüyor. Bu çoğunlukla mobil cihazından haber sitelerinde fazladan vakit geçirmek ve mobil oyunlara sarmak gibi yan etkilere yol açsa da, Stinson belirli bir süre sonra sosyal ağlara nedensizce girme isteğini azalttığını söylüyor.

"Özellikle de masaüstü geçişinin en zor aşaması Instagram olacak. Çünkü Instagram'ın masaüstü uygulaması gerçekten de hala bir çok özelliğe sancılı bir ulaşım sağlıyor"

Yine de çağımızın geldiği noktadan dolayı sosyal ağlardan vazgeçilemeyeceğini de ekleyen Stinson, "En azından bu yöntemle, durumun sebepsiz bağımlılığa yol açan kısmı aşılabilir"diyor. Açıkçası Stinson'ın kendi üzerinde yaptığı deney beni oldukça etkiledi. Çünkü kendim de bir süredir sosyal ağları iş ve ders düzeninden dolayı bu şekilde kullanmak zorunda kalıyordum ve gerçekten işe yaradığını söyleyebilirim. Bu anlamda Wired editörü Stinson'ın isyanını da haklı buluyorum. Kısacası diyoruz ki; sosyal medyadan vazgeçmenize gerek yok, ancak sosyal medya sizi sosyalleştirmesi gereken bir mecra. Eğer bu mecra sizi asosyal bir bağımlı haline getiriyorsa, bu bağımlılıktan kurtulun ve hemen o telefonunuzdaki sosyal ağ uygulamalarından kurtulun!