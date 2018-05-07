Her ne kadar YouTube'un Red hizmeti ülkemizde pek de rağbet görmese de, yurtdışında oldukça fazla kullanılan bu özellik bir editörün gözünden değerlendirildi.

YouTube'un reklamları açıkçası benim için çok da rahatsız edici gelmiyor. Nitekim mobilde YouTube'dan video izleyebileceğiniz, reklamsız alternatifler çokça mevcut. Keza akıllı telefon üzerinden video izlemek çok da ilgimi çeken bir durum olmadığı için, bilgisayar üzerinden YouTube'da reklamsız deneyim için tek alternatif de YouTube Red değil.

Bununla birlikte 'Reklamı 5 saniye içerisinde geçebilirsiniz.' ekranını görünce cinleri tepesine çıkan, videonun en heyecanlı yerinde bambaşka bir ses ve video görmekle oldukça rahatsız olan bir kitle de yok değil. Yine de bir gerçeği göz ardı edemeyiz: Kullanması ücretsiz olan bir hizmet varsa ortada; bu hizmetin kar edebilmesi için reklam alması gerekiyor. Bahsettiğimiz platform YouTube gibi devasa bir mecra olsa da bu gerçek değişmiyor.

Chaim Gartenberg adındaki editör, YouTube'daki reklamlardan pek şikayetçi olmasa da, geçtiğimiz aylarda YouTube'un 1 aylık deneme sürümünü edindiğini belirtiyor. Bir iki hafta önce ücretsiz deneme sürümü sona erdiğinde ise "Adeta cehennemi yaşadım!" diyor.

Chaim konuşmalarına şu şekilde devam etmiş: "Reklamları geçmek için tıklamak, bir nevi kas hafızasına dönüşmüş. Video izlemenin sanki bir parçasıymış gibi hiç yadırgamıyorsunuz. YouTube Red'e geçtiğimde ise sarsıcı bir deneyim yaşadım. 'Bütün internet böyle olsa olmaz mıydı? Bütün internet reklamsız harika bir yer haline gelmez miydi?' gibi sorular sormaya başladım. Aboneliğim sona erdiğinde ise sanki eskide olduğundan daha fazla reklam karşıma çıkıyor gibi hissettim. Sanki 'sabır' ne demek, yeniden öğreniyor gibiyidim."

Özetle kendisinin bu süreç sonunda reklamları sadece geçmek için dahi büyük bir vakit kaybı yaşadığı hissini tattığını söyleyebiliriz. Aylık 13 dolarlık (55 TL) fiyatıyla ülkemizde rağbet görmesi neredeyse imkansız olan bu hizmet, bir editörün gözünden işte bu kadar kıymetli görünüyor.