Bir Efsane Torrent Sitesi Daha Kapanıyor!

Efsane torrent sitelerinden Mininova, 4 Nisan'da kapanacağını duyurdu. Mininova 2005'te başladığı yayın hayatına 2009'dan beri yasal torrent sitesi oalrak devam ediyordu. 4 Nisan 2017, Mininova'nın yayın yaptığı son gün olacak.

Torrent siteleri, yapılan baskılar yüzünden bir bir kapanıyor. Bu furyaya Mininova da eklendi. 2005’ten beri hizmet veren ve torrent sitelerinin en eski ve önemlilerinden Mininova, 2009’dan beri telif hakkı olan eserlerin torrentlerini yayınlayamıyordu. Mininova, 4 Nisan’da kepenkleri indirecek.

Belki de üzerine bu kadar çok gidilen ilk torrent sitesi Mininova idi. Hollanda mahkemesi tarafından cezaya çarptırılan site, 2009’dan sonra hiçbir korsan ürün yayınlamadı. Ancak bu tarihe kadar birçok dizi, tv programı, film ve benzeri içerikler yayındaydı. Şimdi ise, yalnızca bir içerik dağıtım sitesi olarak hizmet veriyor. İnternet sitelerindeki mesajda, kapanacakları tarihi 4 Nisan 2017 olarak belirleyen sitenin bunu neden yaptığı şimdilik muamma. Muhtemelen maddi yetersizlikler, siteyi zorluyor.

Eğer Mininova kapanırsa, yasal ve ücretsiz torrent ekosistemi ne olur bilinmez. Öte yandan telifli birçok ürünü bulabileceğiniz Piratebay ise yargı ile hala köşe kapmaca oynuyor. Yasadışı torrent sitelerinin üzerine gidldiği bu dönemde, yasal bir torrent sitesinin kapanması manidar. Ancak internet kocaman bir ağ, dosya paylaşımının kolayca engellenebilecek bir şey olmadığı çok açık. Gelecek günlerde veri paylaşımı dünyasında nelerle karşılaşacağız, büyük merak konusu.