Bir 'Empat' Olduğunuzu Gösteren 15 Özellik!

"Empat" kelimesi "empati" kavramından türetilmiş bir kelimedir. "Empat" olan kişiler, iletişime geçtikleri insanların duygularını hisseder ve birebir yaşarlar. Böyle kişiler karakterlerinde belli özelliklere sahip kişilerdir.

Son dönemlerde üzerinde konuşulan kavramlardan biri olan “empat”lık, oldukça mistik kökenlere dayanıyor. “Empat” kavramı, kendini karşısındakinin yerine koyma becerisi anlamına gelen “empati” kavramından türemiştir. Tam anlamı ise; “karşısındakinin duygularını en derin travmalara dek kendi zihninde hissedebilen kişi”dir. Bu kavramın etrafında birçok tartışma yaşanmaktadır. Bunun nedeni, temelde; bazılarının böyle birşeyin olamayacağını ve bilimsel kanıtının olmadığını, bazılarının ise empatların gerçek olduğunu ve karşısındaki insanlardan emdikleri enerji ile bu duyguları hissedebildiğine inanmalarıdır. Elbette empatların varlığı hakkında tartışmaya girmek gibi bir derdimiz yok. Ancak eğer varlarsa, onların sahip olduğu iddia edilen 15 özelliği sizlerle paylaşacağız.

Eğer Bir “Empat” İseniz Bilirsiniz

Empatlar, belki bu kendilerini tanımlayacak kelimeyi bilmezler, ancak diğer insanlardan duygusal olarak farklı olduklarını mutlaka farkederler.

Kalabalıklar Bunaltıcıdır

Empatlar genellikle sosyal anksiyetesi olan kişilerdir. Kalabalığın duygusal enerjisini emerler, bu durum bunaltıcıdır.

Diğerlerinin Duygularını Kendi Duyguları Yapmaları

Farkında bile olmadan diğer insanların duygularını emmeye başlarlar ve onlar gibi hissederler. Bazen kendi duyguları ile karşısındakilerinkini bile karıştırabilirler.

Şiddet Karşıtıdırlar

Empatlar doğuştan barışçıl insanlardır. TV’lerdeki şiddet görüntüleri bile onları kötü yapabilir.

Yalan Dedektörüdürler

Hem kendilerine karşı hem de başkalarına karşı yalan söylendiğini anında anlarlar.

Genellikle Gribe Yakalanırlar

Etraflarındaki enerjiyi emdikleri için, sık sık zayıf düşebilirler. Bu da sürekli grip olmalarına neden olur.

Sindirim Sorunları

Solar pleksus çakraları sayesinde enerjiyi emerler. Bu da mide ve bel kemikleri arasında olduğu için sürekli sindirim sorunu yaşamalarına neden olmuştur.

Kötü Davranılmaya Alışıklardır

Empatlar, kendilerine kötü davranılmasına alışıklardır. Bu nedenle kötü davranılan kişileri korur, kendileri ise bu durumdan rahatsız olmazlar.

İnsanlar Empatlara İtiraflarda Bulunurlar

İnsanlar kimseye anlatamadıklarını empatlara anlatırlar. En karanlık sırlarından pişmanlıklarına dek kendilerine anlatılsa bile, empatlardan sır çıkmayacağını bilinir.

Daima Yorgundurlar

Başkalarının enerjisini emmek vücutlarına yorgunluk verir. Sürekli uyku bozukluğu, uykusuzluk gibi problemler yaşarlar.

Doğruluk İçin Savaşırlar

Empatlar, karakter olarak “doğrucu” insanlardır. Bu nedenle riyakarlıklara tahammül edemezler, bu tarz davranışlarla savaşırlar.

Yaratıcıdırlar

Genellikle fikir ve giriştikleri işlerde yaratıcıdırlar. Bunların dışında sanat dallarına çok yatkındırlar.

Daima Hayallere Dalarlar

Kendilerini farkında olmadan hayal aleminde bulabilirler. Bu “gündüz uykusu” denilen cinsten hayallerdir. Bir anda içinde bulundukları gerçeklikten kafalarındaki gerçekliğe dalabilirler.

Yiyeceklerin Enerjilerini Hissederler

Eğer kümes hayvanları gibi yaşayan canlıların enerjisini hissediyorsanız, kesinlikle empatsınız.

Daima Deja-Vu Yaşarlar

“Bu anı daha önce yaşamıştım” hissi empatların peşini bırakmaz. Çünkü sezgi ile doğrudan bağlı bir haldir.