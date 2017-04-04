Bir Facebook Yorumuna Rekor Para Cezası!

ABD’deki yerel bir mahkeme, Facebook üzerinden bir kişiyi cinayetle suçlayan yorumda bulunan kullanıcıyı rekor para cezasına çarptırdı.

ABD’deki yerel bir mahkeme, hem ülke bazında hem de küresel anlamda emsal teşkil edecek bir karara imza attı.

North Caroline eyaletinde bulunan bir mahkeme, bir Facebook kullanıcısının yorumunda yer verdiği sahte bilgiler nedeniyle hakkında yapılan şikayeti haklı buldu.

Söz konusu yorum, yıllar önce oğlunu bir silah kazasında kaybeden kadın için yapıldı. Davyne Dial, kadın hakkında ağır bir ithamda bulunarak oğlunu kendisinin öldürdüğünü iddia etti. Mahkeme ise Dial’e yazdığı bu yorum gerekçesiyle 500 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 800 bin TL) para ödeme cezası verdi.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamaya göre cezanın 250 bin doları fiili hasarlar, geri kalan kısmının ise tazminat olarak belirlendiği ifade edildi.

Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl bir kadın, Facebook yorumlarını sürekli beğendiği gerekçesiyle bir adamı mahkemeye vermiş ve 15 bin TL tazminat ödemesini talep etmişti.