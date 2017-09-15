Bir Farenin Beyni Kontrol Altına Alındı, Hedef İnsan Beyni!

Stanford Üniversitesi araştırmacıları, bir farenin susuzluk hissi ile ilgili beyin aktivitelerini kontrol etmeyi başardılar. Başka bir deyişle farenin susuzluk hissi artık bir lamba gibi açılıp kapatılabiliyor.

Araştırmacılar, günümüzden 60 yıl önce beynin susuzluk hissini kontrol eden birimini belirlemişlerdi. Yani su içmek istediğimizde bunu vücudumuza bildirmekle sorumlu olan nöronları çoktandır biliyorduk.

Stanford Üniversitesi’nde görevli sinirbilimi araştırmacısı William Allen'ın öncülüğünde ekip, deney sırasında bir fareyi mecburen 48 saat süreyle susuz bıraktı. Daha sonra, hayvanların susuzluk hissi ile ilgili çalışan beyin bölgesi analiz edildi. Bu analiz sayesinde araştırmacılar, susuzluk kontrolünü sağlayan spesifik nöronları tam anlamıyla haritalayabildiler.

Ardından araştırmacılar bu nöronların, farenin su tüketiminde nasıl bir rol oynadığını keşfettiler. Nöronların aktivitelerini kontrol etmek için “genetik olarak değiştirilmiş hücreleri kontrol etmek için ışık kullanımı” denilen bir yöntem kullanıldı ve farelerin su tüketimi kontrol etmenin yolu keşfedildi. Bu dünya tarihinde ilk defa; bir canlının beyin aktivitelerini, tıpkı bir lambayı açıp kapatmak gibi kontrol kontrol altına alan ilk çalışma.

Sıradaki hedef: İnsan Beyni!

Susuzluk, bizim hayatta kalmamızı sağlayan en temel hislerimizden biridir. Eğer uygun miktarda su almazsak biyolojik sistemlerimiz bir bir iflas ederler. Tersine çok fazla su içmek de sorun yaratabilir. Bedenlerimizdeki hücrelerimiz şişebilir, nöbet geçirebilir ve koma sonucunda ölebiliriz.

Stanford'tan yapılan bu yeni araştırma ise, “adipsia” denilen susuzluk hissinden yoksunluk hastalığı ve “polidipsia” denilen sürekli susuzluk hastalığını tedavi etmek için kullanılacak.

Daha da geniş bir perspektiften bakacak olursak, bu araştırma, bize daha önce bilmediğimiz şeyler anlatıyor. Sinirbilimi, alanındaki muazzam miktarda araştırmaya rağmen beyin hâlâ büyük bir gizemdir ve her yeni keşif, sırlarını çözmeye bir adım daha yaklaştırabilir. Bunun gibi tarihi araştırmalar sadece beynimizi anlamaya değil, insanın bir sonraki seviyeye geçmesini sağlayabilir.