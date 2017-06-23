Yeni Zelanda'nın kıyılarında yapılan bir deniz gezintisi esnasında fok balığı ve ahtapotun destansı mücadelesi kameralara yakalandı. Görüntülerin sosyal medyada viral olması hiç de zor olmadı.

İzlediğimiz belgesellerde böyle görüntüleri görme imkanımız pek yok. En bilinen canlıların bile vahşet dolu yüzlerini görmek her zaman nasip olmuyor. Bir fok balığı ile dev bir ahtapotun ölümüne kavga ettiği bu görüntüler de bu cinsten.

Connor Stapley, ülkenin güney tarafındaki Kaikoura bölgesinde su üstünde bir gezintiye çıkmıştı. iPhone’u ile yakaladığı görüntüler, 120 kilogram olduğu düşünülen bir fok balığı ile dev bir ahtopot arasındaki mücadeleyi gözler önüne serdi.

Connor, çektiği görüntüler hakkında şunları söylüyor: "Günün bu saatinde bunun gibi şeylere tanık olmak neredeyse imkansız. Çünkü Yeni Zelanda’da bulunan fok balıkları geceleri avlanırlar. Yakınlarımda bir araya gelen avcı kuşların toplandığı alana doğru ilerledim. Bu orada bir şeylerin döndüğüne dair işaretti ve sonrasında bu destansı kavgaya tanık oldum. Yaklaşık 20 dakika süren mücaldelede gördüğüm ahtapot, hayatımda gördüğüm en büyüklerinden biriydi.”

"Fok balığı ahtopotu bir paçavra gibi oradan oraya savuruyordu. Normalde onlar bir ahtapota müdahale etmeden önce tehlike arz eden dokunaçlarından kurtulmak zorundadırlar. Aksi halde ahtapotlar onları boğabilir ancak, bu kavgada gördüklerim gerçekten sıra dışıydı.”

"Ahtapotun gerçekten hiç şansı yoktu. Fok balıklarının günde ortalama 7 kilogram ahtapotla beslendiklerini duymuştum. Görüntüleri çekebildiğim için gerçekten çok şanslıyım.”

Fok balığının dev ahtapotu kendisine yem ettiği bu sıra dışı görüntüleri hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: