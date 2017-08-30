Fransız fotoğrafçı, küçük bir el feneri ve Big Mac kartonunu kullanarak profesyonel fotoğraflar elde etmeyi başardı.

Dünyaca ünlü bir fotoğraf sanatçısı Philippe Exharoux'un McDonald's’ın Big Mac kutusuyla yaptığı ışık detayını görünce şok olacaksınız. Exharoux, iPhone 7 ile çektiği fotoğraflarda, üst düzey bir ekipman kullanmak yerine Big Mac kutusu kullanarak aydınlatma yaptı.

PetaPixel’e yaptığı açıklamada, “kendime meydan okumayı severim” diyen Exharoux, ışıklandırma için kullandığı el fenerini Big Mac kutusuna yansıtarak, bazı bölgeleri yağlı olan kartondan çok güzel bir ışık elde etmeyi başardı.

Ekstra ışık yansıması için kızartmaların yağını kullanabileceğinizi belirten Exharoux, bu efekti herkesin rahatlıkla yapabileceğini ve bunun için profesyonel ekipmanlara ihtiyaç duymadığınızı göstermiş oldu. Bu efektle çekilen görüntülerde tüm hatlar koyu bir şekilde vurgulanıyor ve iPhone 7 Plus’ın portreyi öne çıkartan modu sayesinde ortaya muazzam görüntüler çıkıyor.

Exharoux’un bu olağanüstü efekti kullanarak yakaladığı enfes fotoğraflar;