5.45 Gigapixel Büyüklüğünde Yıldırım Fotoğrafı

Çekmiş olduğu fotoğrafın üzerinde bir yıl boyunca zahmetli çalışmalar yapan fotoğrafçı Piech, çalışmalarının sonunda 5.45 Gigapixel'lik bir fotoğraf elde etti.

Gigapixel’lik fotoğraflar ve yıldırım fotoğrafları genellikle iki farklı yolla oluşturulurlar. Bu yöntemlerden birinde birbirine dikilmiş mozaik fotoğraflar kullanılırken, diğer yöntem ise şimşek çakması esnasında çekilen geniş açılı bir görüntüyü yakalamaktan ibarettir. İşte bunlar, fotoğrafçı Dan Piech’in resmini bu denli büyüleyici kılan yegane etkenler: New York City’de çakan bir şimşeğin 5.449 gigapixel’lik fotoğrafı.

Piech, 25 Temmuz 2016 yılında gök gürültülü sağanak yağış esnasında Hudson River’ı ve gök yüzünü aydınlatan devasa bir şimşek ışığı çaktığında fotoğraf çekimi yapıyordu. Piech şanslıydı zira Canon 5DS DSLR makinesi ve 24 mm’lik lensleri bu anı 10 saniye boyunca sürekli çekim yapabilecek kapasiteye sahipti. Ve işte sonuçta ortaya çıkan büyüleyici fotoğraf :

Fotoğraf Reddit’te yayınlandıktan sonra 100.000’in üzerinde kişi beğenmiş ve Reddit çapında en çok oy alan gönderiler arasında 5. olmuştu.

Bu orijinal fotoğraf 40 megapixel’lik tek çekimli bir görüntüydü. Fotoğraf yaygın hale gelince Piech, fotoğrafı daha ileri bir aşamaya taşımaya karar verdi. Bunu da, fotoğrafı gigapixel çözünürlüğe dönüştürerek başaracaktı.

Piech, çözünürlük aldatmacası yapılan algoritmalar ya da yazılımlar kullanmak yerine bir yıl boyunca, yüzlerce saat çalışma yaparak 40 megapixel’lik fotoğrafı, 5.449 megapixel’de çekilmiş şekle dönüştürdü. Ve işte fotoğrafın yeni çözünürlük seviyesi:

via GIPHY

Peki bu dönüşümü nasıl sağlayabilmişti? Piech, yeni fotoğrafını canlandırmak için orijinal fotoğrafını kullandı. Daha sonra haftalarca gök yüzünü seyrederek fotoğraftakine benzer bir sahnenin bir öğlen sonrasının ilerleyen saatlerinde gök yüzünü nasıl aydınlatacağı üzerinde çalışmalar yaptı. Amacı, fotoğrafına uygun aydınlatma koşullarını bulmaktı.

Nihayet bir öğlen sonrasında New York City’de yeni bir fırtına koptuğunda, doğru ışıklandırmayı yakalamıştı. Piech hemen aynı yere giderek, kamerasını kurdu. Bununla birlikte 24 mm’lik geniş açılı lensleri değil, 400 mm lensli süper-telefoto kurulumu yaptı. Daha sonra 15 dakika boyunca manzaranın küçük parçalarından oluşan 111 adet fotoğraf çekti. Zoomlanarak çekilen bu fotoğraflar, orijinal çekimle aynı sahneyi kapsıyordu. Tek bir farkla: çok ama çok daha yüksek seviyede bir detayla yapılmıştı çekimler.

via GIPHY

Daha sonra bilgisayarına giden Piech, yeni fotoğraflar üzerinde çalışarak orijinal çekimle benzer görüntüyü sağlamaya çalışmış. Manzaranın farklı bölümlerinin ayrı ayrı düzenlenmeye tabi tutulmaları gerekiyordu.

111 adet renk düzenlemesi yapılmış 16-bit fotoğrafı birbirine diktiğinde orijinal fotoğraftakinin aynısı olan manzaranın 136 kat daha yüksek çözünürlükte olanını elde etmiş oldu. Yeni çözünürlük, 2628 HD televizyonlara eşitti.

Geriye bir mesele kalıyordu, o da orijinal unsurları tekrar sahneye uyarlamak. Piech, gökyüzünü, nehri ve şimşeği orijinal fotoğraftakine oranla %13.600 kat daha fazla büyüterek yeni gigapixel’lik resme uyarlamalıydı. Bu aşamada güçlü bir gürültü azaltma filtresini de gerektiren gelişmiş bazı resim işleme teknolojilerine ihtiyaç duyuluyordu. Aynı zamanda şimşek çakması üzerinde elle çizim yaparak orijinali taklit etmek için bir ışık halesi eklemeliydi.

“Bu noktada fotoğraf hala orijinal çekimdeki görüntüyle uyuşmuyordu. Çünkü binaların gölgeleri tam olarak aynı özelliklere sahip değillerdi. Bu nedenle her bina üzerinde ne kadar küçük olduğuna bakmaksızın tüm gölgelerin parlaklıklarını ayarlamak gibi son derece hassas bir işleme başladım” diyor Piech.

via GIPHY

200 saatin üzerinde zahmetli ve günlerce süren bir çalışmadan sonra temel unsurlar 100 gigabyte’ın üzerinde büyüklükte tabakalar halinde bir görüntü elde edildi. Ve yeni fotoğraf orijinal olanıyla benzer hale gelmişti. Tek farkı, %13.523 kat daha çok çözünürlüğe sahip olmasıydı. Ve işte yeni resim:

Aşağıda resmin ne denli özenle güçlendirildiğini gösteren önceki ve sonraki çekimler yer alıyor.

via GIPHY

Burada ise küçük kırpıntılar arasındaki çözünürlük farkının önceki ve sonraki çekimler üzerindeki etkisini gösteren bir çift resim daha yer alıyor.

via GIPHY

via GIPHY

Piech “89.889 pixel yatay, 60.617 pixel dikey çözünürlüğe sahip yeni fotoğraf 15 metre uzunluğunda basılabiliyor ve bu halde bile çıplak gözle son derece keskin bir görüntü sağlıyor. Bir kıyaslama yapacak olursak, normal güzel sanat fotoğrafları 5.7 metreden daha büyük oranda basıldıklarında gözle görülür bir kalite kaybına uğrarlar” diyor.