Bir Fotoğrafçı Olarak 'Yapmamanız' Gereken 10 Şey

Fotoğrafçılık, günümüzde kolay yapılabilecek ve yaygınlaşmış bir sanat dalıdır. Peki bir fotoğrafçı nelerden kaçınmalı? Fotoğrafçı olarak yapmamanız gereken 10 şeyi sizlerle paylaştık.

Fotoğraf, ilk fotoğraf makinesi icat edildiğinden beri önemli sanatlar arasında yer alıyor. Günümüzde ise iyi bir fotoğraf makinesi alabilmek çok zor değil. Eğer bu sanata karşı tutkunuz varsa; okul sonrasında veya yaz tatillerinde çalışarak dahi bu parayı toplayabilir ve tutkunu olduğunuz işe adım atabilirsiniz. Biz de, Türkiye’nin en önemli medya kuruluşlarından biri olarak; fotoğrafçıların veya fotoğrafçı olmak isteyenlerin yapmamaları gereken 10 şeyi paylaşmak istedik.

1- Diğer Fotoğrafçıların Çalışmalarını Çalmak

“İyi sanatçı kopyalar, mükemmel sanatçı çalar” demiş ünlü ressam Salvador Dali. Eğer Salvador Dali iseniz, bu kural geçerli olabilir. Ancak mükemmel sanatçı olana dek başka yapıtlardan çalmak yerine, orijinal olmaya odaklanmalısınız.

2- Düzenleme Yaparken Dürüst Olmamak

Unutmayın, artık her şey dijital. Bir fotoğraf sanatçısının düzenleme programları kullanırken or,jinal fotoğrafla oynamasında hiçbir sakınca yok. Önemli olan ortaya koyduğunuz eserin estetik güzelliği! Ancak bu konuda daima dürüst olun. Yaptığınız işte photoshop olup olmadığını dürüstçe belirtmelisiniz.

3- İyi İletişim Kuramamak

Çalıştığınız kurum ve kişilerle ilgili bir problem yaşıyorsanız, bunu mutlaka konuşmalısınız. Aksi halde durum işinize de yansıyacaktır ve kimse kötü fotoğraf çeken bir fotoğrafçıyı çalıştırmak istemez. Eğer problemli insanlarla bir aradaysanız, sorunları gergin bir ortam oluşturmadan söyleyin. Kendinize ve işinize odaklanın.

4- Başarısızlığa Hazırlanmak

Yalnızca amatörler başarısızlığa hazırlanır, gözünüz hep en mükemmel eserde olmalı! Bu bir işletme değil, bu nedenle başarısızlık planları yapmamalısınız. Hep daha iyi fotoğrafın peşinde olmalı ve durmaksızın çalışmalısınız.

5- Sabırsız Olmak

Estetik bir yaratımda bulunmak, belki de dünyanın en zor işlerinden biri. Edison ampulü bulmadan önce 9999 defa denemişken, bazı çiçekler 17 yılda bir defa açarken bir fotoğrafçı niçin sabırsız davransın? Kafanızdakini ortaya koymak için sabredin ve yalnızca deneyin, deneyin ve tekrar deneyin… Mükemmele ancak böyle ulaşacaksınız!

6- İyi Eserin Gökten Zembille İnmesini Beklemek

İyi eser yalnızca çok çalışmanın ürünüdür. İlham bir anda, sanki biri kulağınıza fısıldıyormuşçasına geliyormuş gibi olabilir; ancak ilhamı yönetmek sizin bilgi, tecrübe ve çalışmanıza bağlıdır. Yalnızca bol bol fotoğraf çekerek, diğer fotoğraf sanatçılarının eserlerine bakarak, diğer fotoğrafçılarla biraraya gelip onlardan öğrenerek bu işi başarabilirsiniz.

7- Çalışmanızı Gereğinden Fazla Düzenlemek

Fotoğraflarınızı düzenlemelisiniz, ancak gereğinden fazla değil. Basitlik ve doğallık, daima başarılı eseri getirir. Geçmemeniz gereken çizgiyi bilmeli ve düzenlemenizi kararında yapmalısınız.

8- Hedef Kitlenizi Anlamamak

Elbette sanatçı kendi estetik yaratımını ortaya koymalıdır, ancak bunu üretirken kime hitap ettiğini de unutmamalıdır. Mozart bir saray müzisyenidir. Orhan Pamuk’un Kara Kitap’ı bir katmanıyla bir polisiye-gizem romanıdır. Bu ne Mozart’ın sanatını küçültür, ne de Orhan Pamuk’un Kara Kitap’ını daha az edebi kılar. Fotoğraf sanatçısı da kitlesini iyi tanımalı ve eserini yaratırken bir yandan estetik olarak ortaya koymak istediğinden taviz vermeden, sanat eseri ile kitle arasında bağ kurmalıdır.

9- Fiyatları Düşürmek

İster piyasaya iş yapıyor olun ister bir sanat fotoğrafçısı, yaptığınız iş değerlidir! Bu nedenle hak ettiğinizi almalısınız. Fiyatınız ne çok düşük ne de çok yüksek olmalıdır. Sanatınızda ne kadar ileride olduğunuza göre fiyatlandırma yapınız.

10- Aldığınızı Geri Vermemek

Eğer mesleğinizde bir yer kat etmiş ve elinize güzel bir de para geçmeye başladı ise; artık aldığınızı geri vermenin zamanı gelmiş demektir. Paranızı verin demiyoruz! Ancak artık akıl hocalığı yaparak başkalarının başarısına katkıda bulunmalısınız. Diğer sanatçılardan aldığınızı genç sanatçı adaylarına vermeli, onları daha başarılı olmaları için yönlendirmelisiniz.