Bir Fotoğrafçının Gözünden, Dünyanın En Garip Saçlı İnsanları!

Angola’nın modern dünyadan izole halde yaşayan kayıp kabilelerinin izlerini arayan fotoğrafçı Tarık Zaidi, birbirinden ilginç saç stilleriyle yaşayan garip bir topluluğu fotoğrafladı.

Angola, dünyanın en çok izole toplumlara sahip bölgelerinden. İnsanların modern dünyadan uzakta kendi inanışları, ritüelleri ve kültürleriyle yüzyıllardır yaşadığı bu bölgelerin sayısı gün geçtikçe azalıyor.

Londralı fotoğraf sanatçısı Tariq Zaidi ise bu toplumların peşine düşerek, modern yaşam onları ele geçirmeden görüntülemeye çalışıyor. Angola'ya yaptığı son ziyaret sırasında karşılaştığı bir kabile ise ilginç saç ve başlık şekilleriyle yaşayan insanları tanımamızı sağlıyor.

Söz konusu saç şekilleri ve başlıklar, bir nevi toplumdaki insanların görevlerini tanımlıyor. Diğer yandan da bir statü göstergesi olarak algılanıyorlar. Petrol kaynakları dolayısı ile gelişim hızı artan Angolo’daki izole toplumlar tehdit altındalar. Bu yüzden çeşitli etnik gruplar ve kabileler, ülkenin belirli bölgelerinde kendi geleneklerini daha küçük topluluklar şeklinde yaşamaya başladılar.

Angola, Namibya, Botsvana, Zambiya ve Kuzey Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile sınırı olan bölgede 90'dan fazla etnik grup yaşıyor. Aşağıdaki fotoğraflarda yer alan topluluklar arasında Himba, Mwila kabileleri yer alıyor.

Himba tacı giyen bir Himba kadını. Adı Erembe. Bu taç inek veya keçi derisinden yapılıyor ve ergenlik çağında giyilmeye başlanıyor:

Himba kadınları, evlilik durumlarına ve yaşlarına göre değişen inanılmaz ayrıntılı saç modelleri yapıyorlar:

Köylerine dönen Mwila kabilesinin gençleri. Mwila, tarım ve hayvancılıkla geçinen yarı göçebe bir kabile:

Mwila'nın kadınları, saçlarını bu şekillere getirmek için kil ve çeşitli topraklardan yapılmış bir macun kullanırlar. Karışımın içinde tereyağı, ağaç kabuğu, otlar ve bazen inek gübresi bile bulunabiliyor:

Mwila'lı bu kadın bir kuaför. Evli kadınlar saçlarında devekuşu tüyü kullanırken genç kızlar ergenlik çağından evlenene kadar bir özel bir kolye takarlar:

Kabilede çok eşlilik hakim ve fotoğrafta gördüğünüz adam ise eşleriyle poz veren bir Mwila şefi:

Mucawana kabilesinden bir kızın baş örtüsü. Modern hayata teslim olsalar da saç geleneklerinden vazgeçmiyorlar: