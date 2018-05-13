Zaman Yolcuları İçin Stephen Hawking'i Anma Etkinliği

Ölümünün üzerinden bir ay geçen Hawking için yarın İngiltere'de bir anma etkinliği düzenlenecek. Ancak işin garip yanı şu ki, partiye gelecekten gelenler de davetli.

Binlerce insan, fizikçi Stephen Hawking için anma törenine davet edildi. Bu etkinlik 11. yüzyıldan kalma Westminster Abbey kilisesinde düzenlenecek. Hatta anma töreninde diğer ünlü fizikçi Isaac Newton da olacak.

Stephen Hawking Vakfı tarafından düzenlenen halka açık bir oylamaya 12 yaşından büyük herkes katılabiliyor, ancak katılımcılardan yalnızca 1000 kişi seçilecek. İşin garibi şu ki; kaydı tamamlamak için doğum gününüzün 2038 yılına kadar yani 20 yıl içinde olması gerekiyor.

Londra seyahat blog yazarı IanVisits, bu etkinliğin gerekçesinin tıpkı 2009 yılındaki gibi zaman yolcularının anma törenine katılıp katılmayacağını görmek için düzenlendiğini belirtti. Hawking, 2012 yılında Seattle Bilim Festivali'ndeki gazetecilere verdiği röportajta şunu söylemişti: “Zaman yolculuğunun mümkün olmadığı konusunda deneysel bir kanıtım var. Geçmişte zaman yolcuları için bir parti verdim, ancak davetiyeyi parti bitene kadar göndermedim. uzun zaman oldu ama kimse gelmedi." dedi.

Stephen Hawking'in ne kadar espiritüel ve zeki bir adam olduğunu yukarıdaki sözlerinden bile anlayabiliyoruz. Günümüzde yaşayanlar için olacak törense 15 Haziran 2018'de gerçekleşecek. Huzur içinde uyu Hawking...