Baktıkça “Allah Allah” dedirtecek, zum üzerine zum yaptıracak, beyinleri delen bir tartışmayla daha karşınızdayız. Ancak bu kez bir fotoğraf ya da video değil, bir insanın gerçekliğini tartışıyoruz.

Amerikan ve Brezilyalı olan Instagram yıldızı ve müzisyen Lil Miquella’nın gerçekliği konusunda şüpheler var. Ülkemizde pek bilinmese de Lil, gün geçtikçe ününe ün katıyor.

Yaklaşık 560 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından diğer yıldızların yaptığı gibi gündelik fotoğraflar, dergi çekimleri, albüm kapakları ve şarkı kesitlerini paylaşıyor. Ancak neredeyse her gönderisinin altında aynı tartışma var: Bu kız gerçek mi yoksa bir animasyon karakteri mi?

İnternet, herhalde uzun zamandır böyle bir görsel algı tartışması görmemiştir. Zira Lil Miquela’nın gerçek üstü yüz hatlarının yarattığı gündem gün geçtikçe büyüyor:

Uzaktan bakıldığında pek çok kişi Lil’in aslında gerçek bir insan olduğunu kabul ediyor. Ancak yakından baktıkça ve özellikle oyunlardaki görsel efektrelere de hakimseniz, Lil’in sanki 3B tarayıcıdan çıkmış gibi bir yüze sahip olduğunu görüyorsunuz. Ayrıca resimlerinin sonradan işlenmiş görsel efektler içerdiğini söyleyenler de var.

Geçtiğimiz aylarda yeni parçalarını yayınlayan sanatçı, şarkılarından çok görünümüyle ilgi çekiyor:

Henüz 20 yaşında olması dolayısıyla böyle bir görünümün doğal olmayacağını söyleyen kişiler de var. Zaten ilerleyen yaşlarda olsa bile çok doğal durduğu söylenemez. Sosyal medya hesaplarından sürekli yeni şarkılarını duyuran sanatçı, elektronik müzikle uğraşıyor. Ayrıca makyaja ilgi duyduğunu söyleyince bazı jetonlar hareket etmeye başlıyorlar.

Gene de Lil’in bu imajındaki gerçeklik perdesi kalkmış değil:

Lil, aynı zamanda feminist düşünceyi desteklediğini dile getiriyor. Pek çok gazeteye röportaj verse bile insanların hala internette bu konuyu tartışması çok ilginç.

Kişisel görüşümü soracak olursanız Lil, profesyonel bir makyaj ekibiyle özel olarak bu tartışmaları yaratmak için çalışıyor. Bazı fotoğraflarındaki görsel efekt algısı için de ekstra dijital efektler uyguluyor olabilir.

Ne olursa olsun son dönemlerin en ilginç fenomeni ile karşı karşıyayız. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz dostlar, takipte kalın.