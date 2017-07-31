HomePod'un Yazılımına Gizlenmiş iPhone 8 Tasarımı Keşfedildi

Geliştirici Steve Troughton-Smith, Apple HomePod'un yazılımının içinde iPhone 8 tasarımını ve yüz tanıma teknolojisinin varlığını gösteren kodlar bulunduğunu iddia etti.

Apple, geçtiğimiz hafta HomePod'un yazılımının ilk sürümünü yayınlayarak meraklı geliştiricilerin kodları açıp incelemesine izin vermişti. Geliştirici Steve Troughton-Smith, yazılımı inceledi ve yeni iPhone'un yüz tanıma teknolojisini destekleyeceğini gösteren bir kod keşfetti.

Smith, Touch ID'nin bulunduğu BiometrikKit'te kızıl ötesi yüz kilidini doğrulayan kodlar olduğunu söyledi. Koda göre yüz tanıma teknolojisi belirli durumlarda yüzü algılayacak. Yüz tanıma teknolojisinin kod adı ise 'Pearl ID'.

Yüz tanıma, iPhone 8 dedikoduları başladığından bu yana en çok konuşulan konulardan biriydi ve özellikle home butonunun kaldırılma ihtimalinden dolayı Touch ID'yi tamamen değiştirebileceği söyleniyordu. Bazıları yüz tanımanın güvenli olmayacağını düşünse de Apple'ın 3 boyutlu yüz algılama yazılımı oldukça güvenli görünüyor.

Smith'in söylediğine göre iPhone 8'in tasarımı da kodun içine gizlenmiş durumda. Tasarım, yüz tanıma ile birlikte çalışacak Apple Pay'in içine saklanmış durumda. Ayrıca yazılıma göre iPhone 8'in kod adı da 'D22'.

Aşağıdaki görsel de bu yazılımdan yola çıkılarak oluşturulmuş.