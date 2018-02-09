The Division'a Tasarladığı Mod Yüzünden Sonsuza Dek Banlandı

Finlandıyalı geliştirici Matti Hietanen, The Division için geliştirdiği mod gerekçe gösterilerek oyunun semalarından sonsuza dek sürgün yedi.

Oyun dünyası için artık modlar ve oyuncular tarafından geliştirilen yamalar eskisinden daha kıymetli. Nitekim artık oyunun yapımcıların kıskacından kurtulmak ve bu yamaları yayınlamak gittikçe güçleşiyor. Oyunda hile yapmanıza sebep olmasa dahi bunun ihtimalini bile barındırıyorsa yapımcılar tarafından oyundan sonsuza dek uzaklaştırılabiliyorsunuz.

Belki de son zamanlarda buna dair gördüğümüz en belirgin ve dikkat çekici örnek GTA V olmuştu. Nitekim Rockstar, oyuna dair modlama yapan neredeyse her geliştirici ekibi alanen tehdit etmiş, oyunu modlamaktan vazgeçmelerini istemişti. Bugünün gündemi ise Ubisoft'un online tabanlı oyunu The Division için oldukça güzel ve sinematik fotoğraflar çekebileceğiniz Cinematic Tools isimli programı geliştiren Matti Hietanen'in oyundan banlanması oldu.

Aslında oyunun yapısına hiçbir şekilde olumsuz etkisi olmayan, hile yapılmasına da olanak vermeyen bu aracın tek falsosu geliştirilmesi için Cheat Engine türünde bir takım programların kullanılmasıymış. Bu modun yapımcısı ve sunuculardan kalıcı ban yiyen Hietanen, yaptığı açıklamada 'Opss! Neyse, yine de buna değerdi!' diyerek yaptığı moda sahip çıkmaya devam etmiş. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Ubisoft'un bu yaptırımının iler tutar bir tarafı var mı?