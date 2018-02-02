Az Kaslın 2 Bin Yıllık Gizemli Nazca Çizimleri Mahvoluyordu

İnsanlığın en büyük arkeolojik gizemlerinden olan Peru’daki dev Nazca Çizimleri, az kalsın bir kamyon şoförü yüzünden darmadağın ediliyordu. Nazca Çizimleri, yüzlerce metre uzunluğa sahip, gök yüzünden gözüken motiflerden oluşuyor.

Antik toplumlar dendiğinde ilk akla gelen yer olan Peru’da, yaklaşık 2000 yıllık olan büyük bir arkeolojik gizem var. Henüz bilinmeyen bir toplumun sanatçıları tarafından çölün yüzeyine oyulmuş muazzam görüntüler, insan tarihinin bilinmezliğini yüzümüze vuruyor ve heyecan uyandırıyorlar.

Uzunlukları 400 metreye kadar olan kuş, maymun ve insan çizimleri, bilim insanlarını uzun yıllardır meşgul ediyor ve bölgedeki çalışmalara durmaksızın sürdürülüyor.

Modern insanın böyle miraslara sahip çıkmak konusunda daha alması gereken çok fazla yol var. Bir Arjantin gazetesine göre Nazca yakınındaki otoyolda ilerleyen kamyon şoförü, yoldan çıkıp esrarengiz kalıntıların olduğu bölgeye doğru girdi.

Verilen detaylar arasında kamyon şoförü Flores Vigo’nun, eski yoldan gitmeyi tercih ettiği ve ücretli yola para vermemek için Nazca bölgesinden geçtiği söyleniyor. Söz konusu dev motiflerden üç tanesine zarar veren sürücünün kasıtlı bir girişimde bulunduğu iddiaları da var. Ancak Perulu yetkililer, isteyerek yaptığına dair önemli bir kanıt bulamayınca Vigo’yu serbest bıraktılar.

Aynı bölgede yaşayan ve Nazca halkı olarak adlandırılan bu çizimleri yapan kişilerin kim oldukları belli değil. MÖ 500 - MS 500 yılları arasındaki 1000 yıllık süreçte çizilen motifler, titizlikle oluşturulmuş çizgileriyle dikkat çekiyorlar.

Nazca Çizimleri daha önceki yıllarda da zarar görmüştü. Bunlardan en önemlisi ise 2014 yılında Greenpeace örgütünün, küresel ısınmaya dikkat çekmek için yaptığı bir çalışmaydı. Perulu yetkililer, yaşanan son kamyon vakasının ardından bölgeye girişlerin kesinlikle yasak olduğunu tekrar vurguladılar.