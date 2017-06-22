OnePlus 5’in Test Skandalı Eleştirilerin Odağında!

Geçtiğimiz günlerde OnePlus 5’in test sonuçlarına ulaşmıştık. Elde edilen yüksek değerlerin hız aşırtma yoluyla ortaya çıktığı iddiası ise ortalığı fena karıştırmıştı. Bu konuda söz alan bir Android mühendisi, OnePlus’ı adeta topa tuttu.

Birkaç gün önce bir skandala sebep olan söylentiler, hala tartışılmaya devam ediyor. İşlemciyi yüksek hızlarda göstermek isteyen OnePlus’ın çeşitli hız aşırtma teknikleri kullanarak cihazı olduğundan daha yüksek performanslı olarak gösterdiği konuşuluyor. Bu durumun aldatma olarak kabul edilmesinin asıl nedeni, günlük kullanımlarda OnePlus 5’in bu şekilde çalışmasının imkansız olması.

Bununla birlikte şirketin CEO’su olan Carl Pei, yükleme sürelerinin azaltılması için ilgili hız aşırtma profillerinin son kullanıcıya açık olacağını ima etti, ancak hız artışlarının otomatik olarak ve belirlenmiş kritik zamanlarda gerçekleştirileceğini söyledi. Buna rağmen ısınma sorunlarına ilişkin yöneltilen sorulara hala cevap vermiş değil.

Google’ın Kıdemli Yazılım Mühendisi ve Android performans lideri (çoğunlukla Pixel üzerinde çalışıyor) Tim Murray, konuyla ilgili bir dizi tweet atarak tarttışmalara dahil oldu. aklından bir dizi tweet aracılığıyla konuştu:

“Performans yükseltmek mi? Bu çok vahşice”

“Not: Bu, bir sürü Android satıcısının önünde durduktan ve açıkçası bunu asla yapmamalarını gerektiğini söyledikten sonra gerçekleşti. Sanırım bu ikincisi olabilir? Unutum..”

Yazılımla ilgili “eğlenceli” bir gerçek var, her değişiklik doğal olarak risklidir. Özellikle batarya hatta termal korumayı öldüren performans yükseltme özelliklerine sahipseniz..."

Devam eden süreçte Murray, OnePlus’ın bu hareketini sinsice olarak nitelendirdi ve Google’ın bu konuda üreticileri neredeyse tehdit ettiğini bile söyledi.

Bakalım OnePlus cephesinden nasıl bir açıklama gelecek? Merakla bekliyoruz.