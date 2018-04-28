Bir Goril Saldırısında Nasıl Hayatta Kalırsınız?

Dünyanın en büyük primatlarından birisi olan goriller, ayağa kalktıklarında yaklaşık olarak 1.80 metre uzunluğuna erişebiliyor ve 180 kilo ağırlıkta bulunabiliyor. 3 yetişkin erkek gücünde olan bu canlıların size saldırdığını düşünürseniz; nasıl hayatta kalırsınız? Bu yazıda, - olmaz ama eğer olursa diye - bir goril saldırısında hayatta kalmanın yollarını açıkladık.

Goriller, filmlerde gördüğümüz gibi kendi bulunduğu alana yabancı istemeyen çok sinirli ancak özünde yumuşacık bir kalbi olan King Kong tasvirini aslında pek yansıtmıyor. Oldukça sakin hayvanlar olmasıyla bilinen goriller elbette yaşam alanlarına yönelik bir tecavüz durumu hissettiklerinde kendisini ve ailesini savunmak için heybetli gücünü kullanmaktan geri durmuyor.





İnsanların ne zaman ne ile karşılaşacaklarını bilmemiz veya bilmeleri mümkün değil. Bu bağlamda bir sürü tehlike potansiyel olarak önümüzde duruyor diyebiliriz. Elbette goril hayvanı bizim ülkemiz için oldukça yüzdesi düşük bir seçenek olsa da herkesin bir çılgınlık esnasında onların arasına düşebilme ihtimali bulunuyor. Dolayısıyla ekstrem bir durumda işinize yarayabilecek bir yazı okuduğunuzu bilmenizde fayda var. Ayrıca bir goril saldırısında nasıl hayatta kalacağınızı bilmek size herhangi bir zarar getirmez.



İlk bir gorilin sinirini bozduğunuzu nasıl anlarsınız? Eğer bir goril kendisini tehdit altında hissediyorsa, bulunduğu bölgenin kendisine ait olduğunu size belli etmek için gürültülü bir şekilde homurdanmaya başlar. Bu sizi uzaklaştırmazsa eğer, ayakları üzerine yükselerek göğsünü yumruklama eylemine girişir. Bu noktada, itaatkâr bir harekete geçmezseniz, sizi ısırabilir, saldırabilir veya bacağınızdan tutarak sizi sürükleyebilir.

Peki Ne Yapmalısınız?

İlk olarak yavaşça çömelerek boyutunuzu küçültmekte fayda var. Göz göze gelmekten kaçınmalı ve uzaklara bir yerlere bakmalısınız. İlgisiz görünme taktiği Ani hareketlerden kaçınarak aradaki mesafeyi açın.

Bu basit davranışlar, bir goril'e, sizin bir tehdit olmadığınızı ve ona meydan okuma konusunda hiçbir ilginiz olmadığını gösterir. Eğer hala sizi tehdit olarak görüyorsa hemen yere yatın ve olabildiğine sakin olun sizi biraz inceledikten sonra sıkılarak gidecektir.

Asla Yapmamanız Gerekenler?

Hayvanlar aleminin en akıllı ama vahşi ortamın fiziksel olarak dayanıksız canlılarından birisiyiz. Bu bağlamda bir hayvandan kaçarak uzaklaşmak biraz zor olabilir. İşte bir goril gördüğünde yapmamanız gerekenler:

Gorilden kaçmayın Dişlerinizi göstermeyin Kendinizi büyük gösterecek hareketlerden kaçının Çığlık atmayın ya da ona vurmayın Göğsünüze vurmayın

Bu eylemler, kendi topraklarını korumak için gorili kışkırtabilir ve muhtemelen ciddi şekilde yaralanabilirsiniz. Neyse ki, goril saldırıları çok nadirdir. İyi şanslar diliyoruz.