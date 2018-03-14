Çin’de geleneksel olarak düzenlenen İki Yıllık Değerlendirme toplantısı sırasında yaşanan bir kaç saniyelik bir an, kameralara takıldı. Görüntüler canlı olarak Çin televizyonları tarafından yayınlandı, hükümet sosyal medyada bu videoya sansür getirdiğinde ise her şey için çok geç olmuştu. Görüntüler, bütün dünyada bir anda viral oldu.

Liang Xiangyi, Çinli bir muhabir olarak her iki yılda bir düzenlenen resmi bir toplantıya katılarak, yetkililere sorular yöneltmek için yerini aldı. Ancak viral olan görüntüler sırasında soruyu soran kendisi değil, yanındaki meslektaşıydı. Ona bakarak sorduğu soruyu dinlediği sırada yaptığı ilginç hareket kameralara yansıdı.

Gözleri devirme jestinin, yerine göre milyonlarca anlama geleceğini bilirsiniz. Sizce Liang’ın hareketi ne anlama geliyor?

Liang’ın bu ifadesini görünce olay her neyse biz de ez az onun kadar iğrendik. Meslektaşının yönelttiği soru, Çin hükümetinin politikalarını övmeye yönelikti. Belki bundan belki de olayla alasız bir şekilde içinde bulunduğu durumdan sıkıldı Liang, ancak bir anda dünyanın sembolü haline geliverdi. Çin’in hem Facebook’u hem de Twittter’ı olan Webio üzerinde paylaşılan görüntüler, kısa sürede dünyaya yayıldı.

Görüntüler, Çin hükümeti tarafından negatif algı yaratacağı gerekçesiyle sosyal medya ve televizyonlarda sansürlendi. Ancak küresel olarak yayılan görüntülerin hepsini yok etmek mümkün değildi.

Twitter, Webio üzerinden paylaşılmış aşağıdaki gibi sayısız uyarlamayla dolup taşıyor:

İnsanlar bir şekilde yasaklanan her şeyi konuşmaya eğimlidirler. Bu yüzden Çin halkı ve dünya kamuoyunun Liang’ın bıkkın ifadesinden çıkartabileceği çok anlam var.

Göz devirmeden söz etmişken, geçtiğimiz aylarda ülkemizde viral olan o açıklamayı hala unutamadık: