Google'ın Kulaklığı Pixel Buds İçin Geri Sayım Başladı!

Teknoloji devi Google’ın Pixel 2 cihazlarıyla birlikte tanıttığı, oyunun kurallarını değiştirecek kablosuz kulaklığı Pixel Buds için artık sıraya adınızı yazdırabilirsiniz. Yakın zamanda ön siparişe açılacak ürün, şimdiden yoğun ilgi görmeye başladı.

İnsanlar arasında kurulması en zor şey iletişimdir ve küresel anlamda iletişim kurabilmek, dil bilgisi kabiliyetiyle mümkündür. Yıllar önce bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz, bir insanın dilini bilmeden onu anlamamızı ve iletişim kurmamızı sağlayan o sistemler gerçek oldu. Üstelik sizinle her yere gelebilecek boyutta.

Dil bilgisi demişken, uzak gelecekte her ne kadar tek bir küresel dilin hakim olacağı söylense de, bu yazıyı sizlere ulaştıran bizler ve okuyanlarınız o çağa yetişemeyecek. Ancak yapay zeka ve makine öğrenimi sayesinde inanılmaz işlerin başarıldığını görüyoruz ve görmeye de devam edeceğiz. Google’ın Pixel Buds kulaklıkları 40 farklı dili anlık olarak tercüme edebildiği için bunun en sağlam örneklerinden birisi oldu.

Kablosuz kulaklıklar konusunda Apple’a sağlam bir rakip çıkartmak isteyen Google hedefine ulaşmış görünüyor. Her ne kadar tıpkı Apple gibi, Pixel 2’lerde kulaklık girişini kaldırsa da bu uyum sürecini, Apple’a kıyasla daha kaliteli bir şekilde atlatmayı garanti ediyor. Pixel Buds’ların tek kötü tarafı, çeviri yeteneğini kullanmak için Pixel serisi cihazlardan birine sahip olmanız gerekmesi. Ancak bu daha başlangıç ve söylentilere göre Google, sistemi bağımsızlaştırmak adına bazı çalışmalar da yürütüyor.

Pixel Buds’ın ön siparişe açıldığı tarihten haberdar olmak için şuradan ulaşacağınız resmi sayfası üzerinden kayıt yaptırabilirsiniz. Yaklaşık bir ay içerisinde Google tarafından gelecek e-posta ile ürünü 159 dolara satın almanız mümkün olacak. Hazır söz fiyattan açılmışken, böylesine becerikli bir cihaz için muhteşem bir fiyat belirlendiğini söylemek gerekiyor.

Kulaklıkları kulağınıza taktıktan sonra sadece bir dokunuşla karşınızdaki insanın söyledikleri anında istediğiniz dile çeviriliyor, aynı şekilde sizin söyledikleriniz de Pixel telefonunuz aracılığıyla karşınızdaki insanın konuştuğu dile çeviriliyor.

Artık gördüğünüz gibi, iletişimin en büyük engellerinden birisi kalkmak üzere. Peki Pixel Buds kulaklıklarının geleceğini nasıl görüyorsunuz?