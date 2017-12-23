Mutlaka İşinize Yarayacak 5 Pratik Akıllı Telefon Hilesi!

Akıllı telefonlar hayatımızın büyük bir parçasıysa, onları her şeyi daha da kolaylaştırmaları için kullanabiliriz. Mutlaka işinize yarayacağını düşündüğümüz 5 farklı akıllı telefon hilesini sizin için derledik.

Akıllı telefonlarla artık daha çok haşır neşiriz. Hatta büyük çoğunluğumuz onlar olmadan sosyalleşemiyor, iş yapamıyor ve bir yerlere yetişemiyor. Sanki doğumdan sonra hayatımızın devam edebilmesi için verilen bir organ gibi oldular.

Hal böyle olunca akıllı telefonların bazen iyi taraflarına da bakmak gerekiyor. Onların çoğu zaman hayat kurtaran, bazen de zamandan kazandıran sayısız özelliği bulunuyor. Biz de sizler için her zaman kullanabileceğiniz 5 farklı özelliği listeledik:

1. Kumandanızın pili mi bitti? Bunu öğrenmek için telefonunuzu kullanın:

TV ya da klima gibi elektrikli ev aletlerinin kumandalarında bulunan piller bitebilir. Bir anda çekmeyen kumandayla mağdur olabilirsiniz. Fakat aynı zamanda kumandanız arızalanmış da olabilir. Bunu anlamak için ise pek çok pratik yöntem var. Bildiğiniz üzere bizler, kumandalardan çıkan kızıl ötesi ışıkları algılayamayız. Ancak telefonlarımızın kameraları bu ışınları algılarlar. İsterseniz hemen bir kumanda bulup, kameranızı ucundaki LED lambaya odaklayarak deneyin. Eğer bir tuşa bastığınız anda ışık görmüyorsanız, ya piliniz bitimiştir ya da kumandanız arızalıdır.

2. Misafir modu kurtarıcınız olsun:

Bu hile Android kullanıcıları için geçerli. Android 5.0 sürümünden bu yana bulunan bir özellik, telefonu tanımadığınız ya da tanısanız da güvenmediğiniz kişilere vermek zorunda kaldığınızda işe yarıyor. Misafir modunu etkinleştirdiğinizde, telefonunuz sizin izlerinizden hiçbirini taşımıyor. Galeriniz, mesajlarınız ve tüm bilgileriniz gizleniyor. Bunun için Araç Çubuğunu aşağıya çekin ve çubuğun en üzerindeki tarih satırının yanındaki kullanıcı sembolüne dokunun, ekrandaki seçenekler arasında sizin dışınızda Misafir adında profil varsa seçin. Yoksa Kullanıcı Ekle seçeneğine dokunarak Misafir kullanıcısı ekleyin.

3. Flaş ışığını, ultraviyole filtre olarak kullanın:

Akıllı telefonların çoğunda göz alıcı flaş ışıkları var. Ancak bunlar, karanlık aydınlatmaktan ve kırmızı gözlerin olduğu fotoğraflar çekmekten daha çok işe yarıyorlar. Ultraviyole ışınlar ile gözle görülmeyen şeyleri görmek mümkün. Bunun için flaş ışığınızın önüne bir kat bant yapıştırın ve üzerini mavi ya da mor keçeli kalemle boyayın. Ardından hemen üzerine biraz daha bant yapıştırıp bunu da mor renkle boyayın. Flaşınızı açıp sonucu görebilirsiniz.

4. Eve girdiğinizde telefonunuz size ekran kilidi sormasın:

Hemen hemen hepimiz kişisel bilgilerimizin güvenliği için ekran kilidi kullanıyoruz. Bu kilitler, güvenli olduğumuz bölgelerde bizim canımızı sıkabiliyor. İster yüz kilidi ister parmak izi kilidi olsun, seçtiğiniz güvenli bölgelerde telefonunuzun size şifre sormasını engelleyebilirsiniz. Bunun için Android 5.0 ve üzeri bir sürüme sahip olmanız ve Ayarlar'dan Smart Lock seçeneğini aktifleştirmeniz gerekiyor. Kaşınıza çıkan ekranda Güvenilen Yer seçeneğine tıklayarak evinizin konumunu girin.

5. Uzakları göremiyor musunuz? Telefon kameranızı deneyin:

Eğer uzağı görme sorunundan muzdaipseniz, bir maçta ya da bir konserde bu durum canınızı sıkabilir. Endişe etmeyin, telefonunuzun kamerası görüntüleri sizin yakınınıza getirir. Böylede uzaklar uzak olmaktan çıkar ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar görebilirsiniz.