Bir Günümüz Nereye Gidiyor? (Yemek, Televizyon?)

Zamanımızı nerelere harcıyoruz? Tuvalete gitmek, televizyon izlemek ya da telefonda geçirdiğimiz süre hayatımızın ne kadarını kapsıyor?

İnsanlar, kendi türünün ortaya çıkmasından bugüne tarih boyunca sürekli aktivitelerde bulundu. Bunlardan bazıları ritüelleri değişse de hiç değişmedi. Ancak özellikle yakın geçmişle birlikte hayatımıza birçok yeni 'şey' girdi. Yaş grupları değiştikçe bu yeniliklerin de yaşama entegre olma hızları da değişti.

Mesela bir nesil önce akşam saatlerini daha çok televizyon karşısında geçiren gençler şimdilerde daha çok sosyal medya kullanımı faaliyeti içerisinde. Koca bir günün ardından ne yaptığınızı merak ediyorsanız, işte ortalama bir insanın bir gün içinde neler yaptığı:

"İlk sıra: Çalışmak, öğrenmek, boş vakit, iş yapmak, yemek yemek, yolculuk yapmak, kişisel temizlik

ikinci sıra: Yardım etmek, alışveriş yapmak, spor, dini/ruhani eylemler, yardımcı olmak, telefonda"

Grafiklerle açıklanan rapora göre yaşları 15-19 arasında değişen insanlar gününün 44 dakikasını bakım yapmakla harcıyor. Yaşları 25-34 arasında değişenler ise günde ortalama 1 saat yemek yiyor. Yaşlılarda ise örneğin 55-64 yaş arasındakiler günde 3 saatten fazla televizyon izliyor.