Robotlar intihar eder mi? Bu viral olan görüntülerden sonra robotların da intihar ettiğine inanacaksınız.

Yakında daha çok göreceğimiz güvenlik robotlarından birisi bugün intihar etti. Sosyal medyada viral olan bu görüntüler, güvenlik için tasarlanmış bir robotun insanlara ne kadar benzediğini gözler önüne seriyor.

GMMB politik danışmanlık şirketinde çalışan Knigtscope K5 isimli robot, insanlara asistanlık hizmeti veriyordu. Kendisini neden suya attığı bilinmeyen robotun bu kadar ünlenmesini sağlayan asıl olay ise yüzlerce insanın robotun bu görüntüleri ile ilgili dalga geçmesi oldu.

Robotun GMMB’de görev yaparken sıkılıp işi bırakması, ya da sıcaklardan bunalıp kendisini havuza atması ile ilgili sayısız gönderi paylaşan insanlar, bu gönderilerle haberi viral yapmayı başardılar.

Teknik açıdan bakıldığında neden havuza düştüğü bilinmeyen robotun yakında havaalanlarında hizmete girmesi bekleniyor. K5’in intihar edip etmediğini bilemeyiz, ancak bu düşüş robotun geleceği açısından pek iyi olmamış gibi gözüküyor.

1.52 cm’lik robotun 136 kilogram ağırlığı bulunuyor. Daha çok uzay roketlerine benzeyen tasarımı ile dikkat çeken Knigtscope K5'in suya karşı dayanıklı olup olmadığı ne yazık ki bilinmiyor. Ne dersiniz, belki de sadece serinlemek istemiştir.