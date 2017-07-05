Bir Hacker, Saatte Ortalama Ne Kadar Kazanıyor?

Bilgisayar korsanları, bir bir güçlükle korunan bilgileri çalarak kendilerine devasa boyutlarda illegal kazançlar sağlıyorlar. Peki hackerlar, saatte ortalama ne kadar kazanıyorlar?

ABD’li bir güvenlik yazılım şirketine göre hackerlar, 2010 yılından bu yana 100 milyar dolardan fazla gelir elde ettiler. İstatistikler ise her bir hackerin bir saatte ortalama 41 dolar kazandığını gösteriyor.

Hackerlar için en değerli olan bilgiler ise insanların sağlık geçmişleri. Bunu şantaj yapmak ya da sigorta şirketlerine satmak için kullanıyorlar. Bir kişiye ait sigorta bilgilerinden kazanılan para, 1000 dolara kadar çıkabiliyor. Kredi kartı bilgilerinden ortalama 22 dolar, sürücü ehliyetinden 20 dolar, dijital müzik dinleme platformlarına ait şifreler ise yaklaşık 3 dolar kazandırıyor. Bir e-posta şifresinden elde edilen kazanç ise en fazla 2 dolar 30 cent’e kadar çıkabiliyor.

Hackerlar, şifreleri çalmak için en fazla içerisinde tuzak barındırdıkları e-postaları kullanıyorlar. Eğer kullanıcı bilmediği bir adresten gelen bu e-postayı açarsa hackerlara gün doğmuş oluyor ve fidye taleplerine cevap vermek durumunda kalabiliyorlar.

Bu vesile ile şu uyarıda bulunalım: Hangi platform olursa olsun şifre çalınması, kullanıcıların canını sıkan bir durumdur. Belirlediğiniz şifrenin karakter sayısı ne kadar zor ve karmaşık olursa, başınıza böyle bir durumun gelmesi de bir o kadar az olacaktır.