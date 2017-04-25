ABD'de İslam karşıtlığının gittikçe popülerleşmesine sebep olan IŞİD bağlantılı profiller, bir bilgisayar korsanının hedefine girdi.

Twitter’da terör örgütü IŞİD ile ilişkili olan hesapları gözüne kestiren ve konu ile ilgili CNN’e demeç veren bilgisayar korsanı, WauchulaGhost adıyla tanınıyor.

ABD Başkanı Trump’ın kabine üyelerinin Twitter profillerindeki kusurlara da dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren hacker, şimdiye kadar 250'den fazla IŞİD hesabına ulaştığını, profillerde LGBT’nin renkleri ve porno görselleri kullanarak hesapları ele geçirdiğini söylüyor.

Korsanın CNN'e verdiği demeç ise şu şekilde:

“IŞİD hesaplarını tespit etmeye ve hesapları devralmaya başladık. Onları rahatsız etmek ve aslında biraz da eğlenmek için bunu yapıyoruz. Ekran görüntüleri, telefon numaraları, IP adresleri dahil tüm hesap verilerine ulaşım sağlayabiliyoruz. Değişik bir şey yapmak istedik ve aklımıza hesapları porno ile doldurmak geldi.”

Ayrıca söz konusu hesaplarda herhangi bir propaganda yapmadığını, hesapları hedef almalarının asıl nedenin Müslümanları rahatsız ettiği gerekçesini öne sürüyor. Söz konusu hesaplardan yapılan söylemler islamofobiyi destekleyecek nitelikte ve toplumun her Müslümana IŞİD destekçisi gözü ile bakmasına sebep oluyor. Yaptığı eylem göz önüne alındığında saldırıların, farklı kutupları kullanarak bir söylem çürütme girişimi şeklinde yorumlamak mümkün.

Söz konusu terör örgütünün hesaplarına erişmenin çok kolay olduğunu şu sözlerle dile getiriyor korsan “Bir profile 60 saniyenin altında bir sürede erişebiliyorum, bunu 10 yaşında bir çocuk bile yapabilir.”

Öyle görünüyor ki hâlâ bu konuda çalışıyorlar ve yakın zamanda bu IŞİD ile ilgili olup islam karşıtlığının ekmeğine yağ süren profiller patlatılmaya devam edecek.