Bir Hafta İçinde Dünya’ya Düşecek Dev Uydunun Görüntüleri!

Tiantong-1, Çin’in ürettiği ilk uzay istasyonuydu ve 2016 yılında Dünya ile iletişimi kaybetti. O tarihlerden o bu yana serseri bir mayın gibi yörüngede dolaşan 8.5 tonluk dev yapı, hesaplamalara göre 1 hafta içinde Dünya’ya düşecek. Yerini tahmin edemeyen bilim insanları, uydunun önceden çekilmiş görüntülerini yayınladılar.

8.5 tonluk bir insan yapısı, insan kontrolünden bağımsız olarak yaklaşık iki senedir Dünya’nın yörüngesinde dolaşıyor. Tiangong-1’in yeryüzüne ulaşana kadar hızı ve atmosfere girişi dolayısıyla parçalanacağı biliniyor. Ancak ağırlığının %10 ila %20’lik kısmının bir kor şeklindeki gök taşı gibi düşeceği söyleniyor.

Kimyasal toksinler barındıran uydunun çekirdek hali düşme ihtimali olan bölgelerde henüz panik yaratmasa da bilim insanları, durumdan biraz ürperiyorlar. Almanya’daki araştırmacılar, istasyonun nereye düşeceğine yönelik çalışmalarını sürdürüyorlar. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Alman Uzay Farkındalık Merkezi görevlileri tahminleri kesinleştirmeye çalışıyorlar.

Almanya’nın Bonn kentindeki Fraunhofer Araştırma Merkezi’nin ilettiği son görüntüler, Tiangong’un kaybolduğu zamanda bu yana çekilen en net görüntüleri:

Bu görüntüler kaydedildiğinde Tiangong-1, Dünya’dan 270 kilometre uzaklıkta bulunuyor ve yaklaşık 29.000 km/sa hızla ilerliyordu.

Yörünge eğilimine dayanarak yapılan çalışmalar, uydunun 43 dere kuzey ila 43 derece güney enlemleri arasındaki bir bölgeye düşeceğini gösteriyor. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu risk bölgesini aşağıdaki haberimizde görebilirsiniz.

Bu da aynı merkezin yayınladığı bir diğer görüntü:

Almanya’daki enstitünün verileri, dünyanın en gelişmiş radar takip sistemlerinden elde ediliyorlar. Buna rağmen serseri uydunun net bir şekilde nereye düşeceği henüz bilinmiyor. Tahminler 30 Mart ila 2 Nisan tarih aralığını gösterse de en kesin olasılıklar, düşüşün 1 Nisan’da gerçekleşeceği yönünde.

Normal şartlarda Dünya çevresinde görevini tamamlayan ya da Çin asıllı bu uydu gibi iletişimin kesildiği yapılar, zaten Dünya’ya düşmek üzere yörüngelerinden çıkıyorlar. Ancak atmosfere giriş esnasında paramparça oluyorlar ve küçük boyutlarından dolayı zarar vermiyorlar. Fakat Tiangong-1, başlı başına bir felakete de neden olabilir. Çünkü bugüne kadar yeryüzüne düşecek olan en ağır ve büyük insan yapısı.

2011’de Çin tarafından gönderilen dev uydu ülkenin ilk uzay istasyonuydu.