Havayolu Şirketi Yolcuların Ağırlıklarını Ölçmeye Başladı

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’deki havayolu şirketi Finnair, yolcularından uçağa binmeden önce tartıya adım atmalarını rica ediyor.

Havayolu şirketlerinin son yıllarda yolcularının ağırlıklarına göre bilet fiyatını ayarlaması büyük tepkiler doğurmuştu. Bunun fitilini ateşleyen havayolu şirketi ise Samao’ydu. Şirket, 2013 yılında yolcuların bilet fiyatlarını ağırlıklarına göre ayarlayan ilk şirket olmuştu.

Finlandiyalı havayolu şirketi Finnair da yolcularından uçağa binmeden önce tartıya binmelerini rica ediyor. Yolcuların bunun bilet fiyatlarını ayarlamak için mi yapıldığı yönündeki sorulara şirketin cevabı ise hayır oldu. Peki bu işlemin yapılmasının ardındaki sebep neydi?

‘Havayolları uçağın ve bagajların kaç kilo olduğunu biliyor fakat yolculara dair bir fikri yok’ diyen Finnair iletişim direktörü Paivut Tallqvist, şirketin bu uygulamayı yapmasının amacının yakıt ve güvenlik açılarından yolcuların ağırlığıyla ilgili bir veri edinmek.

Tallqvist, bu zamana kadar 180 gönüllünün tartıldığını fakat 2 bin gönüllüye daha ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı’nın verilerine göre ortalama bir erkek yolcunun ağırlığı 84,6 kilogram iken kadın yolcunun ağırlığı ise 66,5 kilogram. Ayrıca EASA’ya göre birinci sınıfta uçan erkekler, ekonomi sınıfında uçanlara oranla daha ağırlar. Kadınlarda ise durum tam tersi.