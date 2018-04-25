WOW Air İki Kişiye Dünyayı Gezmeleri İçin Para Verecek

İzlandalı havayolu şirketi WOW, üç ay boyunca dünyanın farklı şehirlerini gezip vlog ve blog oluşturacak iki kişiye, hem konaklama ve uçuş hizmeti hem de azımsanmayacak bir maaş teklif ediyor.

WOW Air isimli havayolu şirketi, oldukça ilgi çekici bir reklam kampanyası başlattı. Şirket, dünyanın otuzdan fazla noktasına uçuyor ve şanslı ikiliden de beklentisi 1 Haziran - 15 Ağustos tarihleri arasında dünyayı gezmeleri ve gittikleri yerlere dair bir tür gezi rehberi oluşturmaları. Gezginler yaz boyu Reykjavik'te bir dairede konaklayacak ve gezi aralarında burada yaşayıp bir yandan da İzlanda'ya dair keşifler yapmaya devam edecek.

Katılımcıların gezilerinin yol masrafları doğal olarak şirket tarafından karşılanacak. İzlanda'da geçirilen süre boyunca konaklama için de ücret ödemeyecek olan ikili, gittikleri ülkelerde yeme-içme kültürü, gezilecek noktalar, ulaşım, eğlence mekanları, doğal güzellikler ve kültürel etkinliklere dair sürekli olarak sosyal medyada içerik paylaşacak. Özellikle Instagram hikayeleri üzerinden ilerlemesi beklenen paylaşımlar tamamen ikilinin kontrolünde olacak.

Gezginler, kesin olmamakla birlikte ortalama 3.300 euro gibi bir aylık ücret alacaklar. Katılım için yapılması gereken tek şey ise en fazla iki dakika olması koşulu ile yaşadığınız şehiri tanıtan kısa bir video hazırlayıp 14 Mayıs tarihine kadar şirkete göndermek. Şanslı ikili ise 18 Mayıs tarihinde açıklanacak ve 1 Haziran'da keyifli geziye başlanacak. Eğer koşullara ve beklentilere daha detaylı göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.