Bir Hayal Kırıklığı Olarak Nokia 3310!

Efsanevi Nokia 3310'un torunu, Mobile World Congress'te özellikle tasarımı ile büyük ses getirse de yetenekler açısından tam bir hayal kırıklığı oldu. Kısacası Nokia 3310'da "gizli malzeme" yok.

Hiç şüphe yok ki Nokia 3310 çok popüler popüler, muhteşem limon sarısı veya parlak kırmızı renk seçenekleri ile Mobile World Congress'te çarpıcı bir tanıtım gerçekleştirdi. Gerçi cihazın sahip olduğu özellikler tam bir hayal kırıklığı oldu ama torununun anısı ve tasarımı için yeni 3310'u tercih edecek pek çok kişinin olduğu tartışılmaz.

Ürünün özelliklerinden bihaberseniz, yeni Nokia 3310'un 17 yıl önce klasik telefona birkaç rötuş eklendiğini bilmeniz yeterli: Daha renkli ekran, daha şık arayüz ve Snake'in revize edilmiş bir sürümü. Cihazın fiyatı ise yurt dışında 50 dolar civarında.

Dijital Detoks

S30 Plus, Nokia 3310'da tercih edilen işletim sistemi. Yani Facebook ve Instagram gibi uygulamaları unutun. Ne de olsa S30, Android veya iOS gibi işletim sistemlerinin yakınından dahi geçemez.

Gizli Malzeme

Kung Fu Panda'nın efsanevi repliğiyle cevap verelim: Gizli malzeme yok, her şey senin içinde. Yeni Nokia 3310'un çift sim kart desteği mevcut. Etkili ve kullanışlı bir özellik olsa da, kimsenin çift sim kart desteği nedeniyle cihazı tercih edeceğini sanmıyoruz.

Cihazda 2 megapiksel kamera ve 32 GB'a varan bir harici saklama alanı desteği mevcut. Fotoğraflar düşük çözünürlüklü ve yetersiz. Müzik dinlemek için hoş bir cihaz ama bunu çok daha ucuz MP3 oynatıcılar da gerçekleştirebiliyor.

Kısacası Nokia 3310 inanılmaz bir pazarlama politikası ile tanıtıldı ama keşke, pazarlamaya ayrılan bütçenin bir kısmı da cihazın özelliklerini geliştirmek için harcansaydı. İnanın pek çok kullanıcı çok daha mutlu olurdu.