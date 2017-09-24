Bir Hazine Avcısı Nazi Döneminden Kalma Nükleer Tesis Buldu!

Hazine avcısı Bernd Thälmann, Berlin'de Nazi döneminden kalma bir nükleer tesis buldu.

Adolf Hitler, Almanya'daki iktidarı süresince atom bombasını bulmuş olsaydı, şu an muhtemelen çok farklı bir dünyada yaşıyor olurduk. 64 yaşındaki bir hazine avcısının bulguları sonucunda ortaya çıkan bilgilere göre, Hitler buna epeyce de yaklaşmış. Bernd Thälmann isimli hazine avcısı geçen hafta Berlin'de metal dedektörüyle gezerken, Nazi döneminden kalma, yeraltı nükleer tesisinin keşfedilmesine aracı oldu.

Thälmann elinde metal dedektörüyle gezerken, manyetik olmayan bir metal parçası bulmasıyla birlikte hemen eve götürmüş. Bir süre inceleme yaptıktan sonra endişelenen Thälmann, hemen yetkililere haber vermiş. Yetkililerin incelemesi sonucunda ise metal parçasının, radyoaktif bir metal olduğu keşfedilmiş. Radyoaktif metali bulduğu ve muhtemelen gizli nükleer tesisin bulunduğu yer olan Oranienburg'un bombalamalardan dolayı boşaltılmış bir yerleşim yeri olduğu düşünülüyordu.

Hazine avcısı Thälmann'ın şu an kontrol dışı radyasyona maruz kaldığı için üzerinde yapılan incelemeler ve tıbbi tetkikler devam ediyor. Ancak hazine avcısının, metal parçasını bulduğu yeri tam olarak söylemediği ve bölgeyi kendisinin araştırmak istediği aktarılan bilgiler arasında. Ancak polis yetkilileri, gizli Nazi sığınağının tahmini olarak bulunduğu bölgeyi tahliye etmiş durumda ve araştırmaları devam ediyor. Bu yeni bulgu, Nazi dönemi Almanya'sı ile ilgili bilinenleri değiştireceğe benziyor. Bakalım daha ne gibi şeyler ortaya çıkacak?