FIFA 17'de Oynanacak Maçlar İlk Defa Canlı Yayınlayacak!

İngiliz spor kanalı olan BT Sports, FIFA 17 e-Spor ligi olan Ultimate Championship Series maçlarını naklen yayınlayacak.

Günümüzün futbol ve basketbolun ardından en popüler spor dalı haline gelen e-spor dünyasında bir ilk daha gerçekleşti. İngiliz spor yayıncısı olan BT Sports, FIFA 17 için düzenlenen Ultimate Championship Series maçlarını canlı olarak yayınlayacak. Böylece klasik futbol maçlarından sonra ilk defa oyundan oynanan karşılaşmalar bir kanal tarafından naklen yayınlanmış olacak.

8 Nisan’da Kuzey Amerika bölgesel finalini canlı olarak yayınlayacak olan BT Sports, ardından 22 Nisan’da Asya-Pasifik bölgesel finalini, 6 Mayıs’ta ise Avrupa finalini yayınlayacak. Bu finallerin ardından Berlin’de düzenlenecek olan dünya şampiyonası 20 ve 21 Mayıs’ta düzenlenecekken BT Sports sadece karşılaşma ortamını değil, normal bir maç yayını gibi sanal ortamda yapılan bu maçı taşıyacak.

Bu arada şampiyonanın kazananı da 130.000 Sterlin ödülün de sahibi olmuş olacak.