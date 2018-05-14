Bir tamirci dükkanında bataryası değiştirilmek üzere bekleyen iPhone 6S, bir anda patladı ve ardından alev aldı. Korkunç patlama, tamircinin güvenlik kamerası tarafından kayıt edildi.

Lityum iyon piller, hem tüketiciler hem de üreticiler için büyük bir problem kaynağı. Sahip oldukları ‘ilkel’ teknoloji nedeni ile patlamaya ve yanmaya son derece müsait olan lityum iyon pillerden en çok çeken şirketler ise her yıl yüz milyonlarca lityum iyon pilli ürün satan Samsung ve Apple.

Birleşik Devletler’in Las Vegas eyaletinde bir telefon tamircisinde yaşanan olay, lityum iyon pillerin ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha hatırlatmış oldu. Telefon tamircisinin masasında ‘batarya şişmesi’ problemi ile durmakta olan bir iPhone 6S, tamirci başka bir telefon ile ilgilenirken birden bire patlayarak alev aldı.

Patlamanın etkisi ile paniğe kapılan ve alevlerin bir yangına neden olabileceğini düşünen tamirci, derhal telefona koşarak acil durum ekiplerini aradı. Tüm bu olaylar yaşanırken tamirci dükkanının güvenlik kamerası da kayda devam ediyordu. Yaşanan olayın görüntüleri ABC’ye bağlı KTNV tarafından yayınlandı.

İki yıl önce Samsung, kullanıcılara daha uzun şarj ömrü sunmak için kritik bir hata yapmış ve ‘patlayan’ Galaxy Note 7’leri piyasaya sürmüştü. Bu hata, şirketin milyarlarca dolay kaybetmesine neden oldu. Apple’ın şu ana kadar böyle kronik bir sorunu olan cihazı olmasa da lityum iyon pil kullanan her cihaz bir gün patlama riskine sahip.